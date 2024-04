El motivo por el que todos los presentes en el juicio contra Daniel Sancho deben ir descalzos

Este martes, 9 de abril, ha comenzado el juicio en Tailandia contra Daniel Sancho, acusado de asesinar a Edwin Arrieta. El chef español, hijo del actor Rodolfo Sancho, se ha sentado en el banquillo de los acusados, en un proceso judicial en el que la Fiscalía del país asiático tratará de demostrar que asesinó de forma premeditada al cirujano colombiano, mientras la defensa argumentará que fue un accidente y que todo ocurrió en defensa propia, para así poder rebajar la condena a un máximo de 8 años de prisión. Aunque el proceso judicial es a puerta cerrada en la corte provincial de Koh Samui se han conocido algunos detalles sobre cómo se están desarrollando los acontecimientos. Las normas para acceder a la sala son estrictas. De acuerdo con la cultura budista, todo el mundo tiene que ir descalzo, vestido con pantalón largo y los hombros tapados.

Asimismo, se tiene que estar bien sentado, con las manos encima de las piernas, que no pueden estar cruzadas. No se pueden grabar imágenes, ni audio. No existe tampoco la posibilidad de tomar cualquier tipo de nota.

Daniel Sancho, en su detención en Tailandia. / Gtres

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en Tailandia

Rodolfo Sancho llegó a Tailandia hace unas dos semanas y Silvia Bronchalo, aterrizó en el país un día antes de que diera inicio el proceso. El intérprete ha llegado aparentemente tranquilo y con una leve sonrisa al tribunal. Sin embargo, no han trascendido imágenes de Bronchalo. Por el contrario, no se ha podido ver a Daniel Sancho esposado de pies y manos debido al blindaje del juicio. Las cámaras tan solo han captado su llegada en un furgón de la policía tailandesa.

Rodolfo Sancho, en Tailandia. / Gtres

Será un juicio que se prevé dure cuatro semanas, concretamente hasta el próximo 3 de mayo, y en el que se escuchará la declaración de hasta 50 testigos para esclarecer lo ocurrido. Durante esta jornada, solo estarán en la sala los miembros del tribunal, abogados de las partes, intérpretes y las personas citadas a declarar. Nada de de medios de comunicación.

Daniel Sancho, en Tailandia./ Gtres

En esta primera vista se espera que todas las partes hagan un alegato inicial, además de que suban al estrado a declarar cuatro testigos de la Fiscalía que coincidieron con Daniel Sancho en la isla de Phangan, escenario del crimen el pasado 2 de agosto. Se trata de la mujer que encontró los primeros restos de Arrieta en un vertedero, la que alquiló una moto a Sancho en la isla y los encargados de los dos hoteles de Phangan donde se alojó el acusado, uno de ellos en el que tuvo lugar el crimen.

El resto de testigos citados comparecerán los días 12, 17, 19 y 23 de abril. En cuanto a la defensa de Sancho, que cuenta con 27 testigos subirán al estrado los días 25, 26 y 30 de abril, y el 1, 2 y 3 de mayo. Y no será hasta el 25 de abril cuando Daniel Sancho responda las preguntas ante el juez.

‘El caso Sancho’: el estreno del documental

HBO Max estrena este mismo martes, 9 de abril, un adelanto de su serie documental El caso Sancho, que investiga «en tiempo real» todo lo que rodea al caso de Daniel Sancho, acusado del asesinato del cirujano Edwin Arrieta en Tailandia.

La primera entrega, titulada como Episodio 0 es una entrevista en profundidad al actor Rodolfo Sancho, padre del acusado. La serie consta de cuatro episodios y los tres restantes se emitirán en los próximos meses.