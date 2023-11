El Instagram de Daniel Sancho experimenta un gran cambio mientras él sigue en la cárcel

Daniel Sancho se ha declarado «no culpable» del asesinato de Edwin Arrieta, el médico colombiano que perdió la vida en Tailandia. Reconoce que descuartizó el cuerpo, pero insiste en que no tenía intención de acabar con él. Está siguiendo la estrategia de su abogado Marcos García Montes, quien ha tomado las riendas del caso y se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Rodolfo Sancho. Mientras tanto, Daniel se encuentra en la cárcel de Koh Samui, donde espera a que se celebre el juicio para conocer la sentencia.

Daniel Sancho pertenece a una familia de artistas, es nieto de Sancho Gracia y su vida ha estado íntimamente relacionada con el mundo del espectáculo. Sin embargo, en España no era un rostro conocido hasta que salió a la luz lo que sucedió en Tailandia el pasado mes de agosto. Nada más filtrarse este escándalo, Daniel cerró su perfil de Instagram para evitar que los curiosos investigasen más de la cuenta. En las últimas horas ha tenido lugar un curioso cambio en esta red social.

La cuenta de Instagram de Daniel Sancho gana 9.000 seguidores

Daniel Sancho en Tailandia / GTRES

A pesar de que el hijo de Rodolfo Sancho está en prisión, su cuenta de Instagram ha experimentado un extraño movimiento. En primer lugar alguien ha borrado gran parte de las fotos del perfil y únicamente ha dejado seis. Antes de verse inmerso en este revuelo, Daniel era muy activo en sus redes sociales y compartía sus viajes y experiencias, por eso ha sorprendido tanto que haya eliminado su rastro en el universo 2.0.

El otro cambio significativo es que este perfil ha ganado 9.000 seguidores desde que Sancho se encuentra en la cárcel de Koh Samui. Ahora acumula un total de 24.000, una cifra que dista mucho del número que registró antes de la muerte de Edwin Arrieta. La familia del médico colombiano insiste en que no pedirán pena de muerte para el joven, pero si quieren que cumpla condena de forma perpetua. Por eso es tan importante que la estrategia de Marcos García Montes dé resultados cuanto antes.

¿Quién ha llevado a cabo estos movimientos?

Daniel Sancho en un barco en Ibiza / Instagram

Mientras el Instagram de Daniel Sancho experimenta esta notable evolución, el joven se encuentra privado de libertad. Es decir, él no ha podido borrar ninguna fotografía porque no tiene acceso a su dispositivo móvil. Dentro de prisión no cuenta con ningún privilegio y está atado a las mismas normas que el resto de reclusos.

Daniel se ha declarado inocente del asesinato de forma premeditada del que le acusa a la Policía y la Fiscalía, pero su futuro es incierto. De momento debe esperar hasta 2024 para saber si el juez dicta una pena capital, que es el gran miedo de su madre, Silvia Bronchalo.

Nuevas dudas sobre Daniel Sancho

Daniel Sancho detenido / GTRES

Dejando a un lado las redes sociales de Daniel Sancho, hay que destacar las nuevas dudas que han surgido sobre él. El coronel Panya Niratimanon, el jefe de la comisaría de Koh Phangan, ha dudado de su versión e insiste en que la muerte de Edwin Arrieta no fue fruto de un accidente.

«No fue accidental, no. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue por accidente, Daniel Sancho le cogió la cabeza y la golpeó contra el lavabo. Está acreditado. Todo coincide con la confesión de Daniel, coincide con todas las pruebas biológicas, cuchillos, bolsas y testigos», ha declarado al respecto.