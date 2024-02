El actor Rodolfo Sancho deberá declarar ante la jueza en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas, en Madrid, este viernes. Lo hará acusado de un presunto delito de violencia de género después de que su ex mujer, Silvia Bronchalo, denunciara al intérprete de La corona partida o La piel del tambor, por «insultarla y vejarla», hace ahora ocho días. Bronchalo señaló, cabe recordar, que Rodolfo se dirigía ella en términos como «pirada», «bipolar», «incapaz» o «del pueblo llano», además de acusarla de que «nuestro hijo tiene traumas por tu culpa».

Por su parte, la abogada de Silvia, Carolina Castro, apuntó en diversos platós de televisión que esto se consideraba un presunto delito de maltrato continuado en el ámbito de la violencia de género al tratarse de su ex pareja, y aseguró, asimismo, que aunque su clienta no quería perjudicar el proceso penal de su hijo, no podía tolerar tales vejaciones y faltas de respeto de las cuales tendría pruebas que presentará si la denuncia finalmente es admitida a trámite. Esto, es digno de mención aquí, se produce en medio del juicio del hijo en común de la ex pareja, Daniel Sancho, que continúa en prisión por el presunto asesinado y desmembramiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en un hotel de la isla de Koh Phangan, en Tailandia.

Rodolfo Sancho a su llegada a Kohsamui / Gtres

Dichas acusaciones, sea como fuere, fueron negadas rotundamente por el actor, a través de su equipo de abogados -el Despacho Balfabón & Chippirrás-, en un comunicado que vio la luz el pasado domingo. En él, Sancho anunciaba que iba a ejercer todas las acciones legales necesarias en defensa de sus derechos, puesto que lo denunciado por Silvia «afecta a su honor e imagen». Además, el actor afirmó que es ella quien lo había insultado y no al contrario. «Las acusaciones tan graves que se han hecho en los últimos días afectan al honor e imagen del actor y advierten de que la acusación deberá estar ‘plenamente demostrada con pruebas irrefutables’», arranca el documento.

«Esta representación jurídica va a ejercer todas las acciones legales en defensa de los derechos que asisten a nuestro representado, así como elevar la oportuna queja ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las acusaciones ‘prejudiciales’ vertidas por la letrada Doña Carolina Castro Pérez (…) Existen pruebas, en poder de nuestro cliente que sí que demuestran, fehacientemente, graves amenazas e insultos por parte de Doña Silvia Bronchalo Santos, que no solo se limitan a su persona, sino que son extensivas a sus letrados y donde se hace expresa amenaza hacia su pareja, su hija, menor de edad, y la carrera profesional de nuestro representado», termina.

Silvia Bronchalo a su llegada a Kohsamui / Gtres

No es la primera vez que Rodolfo Sancho es denunciado por su ex mujer

Esta no es la primera vez que la madre de Daniel Sancho denuncia por malos tratos a Rodolfo Sancho, pues ya lo hizo en 2004 y 2008, si bien ninguna de las dos demandas tuvieron recorrido judicial. Esto se debe a que Bronchalo no las ratificó «por el delicado momento vital que atravesaba», según contó recientemente Carolina Castro en el programa En boca de todos, en Cuatro.

Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho se conocieron cuando ambos tenían dieciocho años, en una escuela de interpretación, y lo cierto es que muy pronto comenzaron una relación sentimental que, a la vista está, no llegaría a buen puerto. Pocos meses después de iniciar su romance, Silvia se quedó embarazada de su hijo Daniel y fue entonces cuando el célebre actor Sancho Gracia, padre de Rodolfo, recomendó a la pareja que formalizaran su relación pasando por el altar. Silvia Bronchalo y Rodolfo estuvieron juntos cerca de una década, durante la que lograron esquivar a la opinión pública.