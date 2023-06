La acalorada discusión entre Lourdes Ornelas y Camilo Blanes con un final fatal

Pese a que parecía que Camilo Blanes había tocado fondo tras estar 50 días ingresado a consecuencia de una neumonía agravada, lo cierto es que la actitud del hijo de Camilo Sesto sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza para su progenitora. Tanto es así, que la situación para la que fuera compañero de vida del cantante es insostenible y así ha quedado demostrado en unas imágenes que han salido a la luz en Así es la vida y que dejan entrever que la relación entre madre e hijo cada vez es más tensa.

Lourdes Ornelas en los alrededores de la casa de Camilo Blanes. / Telecinco

Siendo consciente de las circunstancias que atraviesa su hijo habiendo incluso modificado su identidad en redes sociales para pasar a ser Sheila Devil, la mexicana se desplazaba hasta el domicilio del también conocido como Camilín para ser testigo en primera persona de lo que sucede ahí dentro. Un momento en el que se encontraba con uno de los amigos más allegados a Blanes y al cual ella considera una mala influencia, razón por la que le ha pedido que abandonara la casa. Algo que este último no se tomaba del todo bien, reprochando a la progenitora de Camilo todo lo que ha hecho por él durante mucho tiempo: «El único que ha conseguido que recogiera sus cosas he sido yo y mi mujer. Hemos estado con él 15 días y tienes la vergüenza de decirme que yo… ¡Lo hago porque es mi amigo! Qué poca vergüenza», pronunciaba.

Lourdes Ornelas en los alrededores de la casa de Camilo Blanes. / Telecinco

Pero lejos de rendirse, Lourdes procedía a entrar en el hogar de su hijo para poder hablar con él sobre lo sucedido, probablemente sin llegar a imaginar que la actitud de éste sería un tanto reticente ante la presencia de su madre, pidiéndola continuamente que se marchara. De esta manera, se generaba una situación cuanto menos tensa a la que se sumaban los amigos de Blanes y el perro de uno de ellos, el cual mordía a Ornelas y provocaba su grito de auxilio hasta que finalmente se marchaba.

Lourdes Pineda hablando en el plató de ‘Así es la vida’. / Telecinco

Como no podía ser de otra manera, las circunstancias eran comentadas posteriormente en el plató del nuevo programa de las tardes de Telecinco, en el que colaboradores y presentadora consideran a Lourdes una «madre coraje» en toda regla. Una situación de la que también se animaba a hablar Pedro Aguado como ex presentador de Hermano Mayor: «Estoy muy acostumbrado a ver casos de este tipo, y cuando una persona no quiere ser ayudada es muy difícil (…) Lo que está haciendo esta madre puede hacer que en algún momento su hijo haga click y quiera pedir ayuda, pero ese amigo no es un buen amigo porque ve que su amigo se está destruyendo de esa manera y lo que debería hacer es encaminarle hacia un centro de tratamiento o a pedir ayuda», confesaba, mientras que Lourdes Pineda aseguraba que, aunque Camilín les ofreció entrar al interior de su casa, el equipo prefirió no hacerlo para preservar su intimidad.