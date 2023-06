No cesa la actividad en la red de Camilo Blanes y, por ende, aumenta la preocupación por su estado de salud. Desde hace tiempo, Sheila Devil (como él mismo se hace llamar) ha comenzado una transición que está compartiendo con sus más de 40 mil seguidores. Como era de esperar, este cambio radical de vida no ha estado exento de polémica y son muchos los que se han aventurado a cuestionar si se trata de un deseo o, por el contrario, de un problema de adicción.

Lo cierto es que en su perfil de Instagram se pueden ver las dos caras de esta nueva etapa repleta de incógnitas. En la mayoría de fotografías que comparte, luce descuidado, con un aspecto cansado, ojeras, caras tristes, maquillajes oscuros y, sobre todo, una ausencia de dientes que ha sido tema por excelencia en los medios de comunicación. Estas fotos, sin edición alguna, se han llenado de comentarios de preocupación por parte de sus fans, que le ruegan que pida ayuda, que se cuide y mencionan las drogas como culpables de la situación.

En cambio, hay otra cara menos polémica en la que Camilín comparte fotografías con filtros convertido en una mujer, con pelo largo cuidado, dientes y un aspecto que denota alegría y buena salud. En ellas sí se aprecian comentarios positivos y felicidad por parte de la gente que le sigue y apoya, aunque como ya acostumbra a hacer, a las pocas horas de la publicación, decide desactivar los comentarios y dejar únicamente los likes. Dos formas diferentes de ver (y enseñar al mundo) esta transformación que solo levantan una pregunta: ¿Qué está pasando con Camilo Blanes?

Importante paso atrás

Hace tiempo que el hijo de Lourdes Ornelas no atiende a los medios de comunicación y a las puertas de su hogar solo se aprecian movimientos de salidas y entradas de sus amigos. La preocupación por el momento vital que atraviesa crece con el paso de los días y son muchos los interrogantes sobre este giro de 180 grados que ha vuelto a poner su nombre en el punto de mira. Al parecer, su intención es ser una mujer y ya ha empezado por cambiar su nombre al de Sheila Devil y su imagen también. Sin embargo, su ex novia, Cristina Rapado, ha desmentido por completo esta transformación. «Camilo coqueteó con las hormonas, pero él no es mujer, él no se está hormonando y lo que me importa es que vuelva a ser el camilo de siempre, que esté sano y se recupere», ha confesado a las cámaras de Gtres.

A pesar de que su historia de amor puso punto final hace tiempo, Cristina sigue siendo uno de sus apoyos fundamentales, motivo por el que ha sido captada en su casa en numerosas ocasiones. «Sigo en contacto con él 24 horas al día. Voy a verle cuando no hay prensa, porque a mí me ha perjudicado con marcas con las que trabajo y el disco que he sacado. Pero me tiene para lo que necesite, porque fuimos pareja hace mucho tiempo», ha sentenciado. Lo cierto es que sus palabras han significado un paso atrás, no solo por desmentir que Camilo quiera ser una mujer, sino también por pronunciar un testimonio diferente en cada ocasión. Pero, más allá de sus amigos, lo que más ha llamado la atención ha sido la actitud de Lourdes, que parece haberse rendido ante la situación tras los intentos de sacar a su hijo del pozo.

«Su madre es una mujer un poco complicada, es un poco problemática, yo no me llevo bien con ella, pero la respecto porque es su madre y la preocupación de una madre siempre hay que respetarla», ha continuado revelado Cristina, añadiendo que a día de hoy la relación materno-filial es casi nula. Además, la ex pareja de Camilo Blanes ha sido clara con el tema de las adicciones: «Hay que intentar retirar de su lado a esas personas que les gustan mucho las golosinas, que las toman con él y que hacen que encima se gaste dinero en esas cosas».