Camilo Blanes da el paso definitivo y comienza a hormonarse para convertirse en mujer

El estado de salud de Camilo Blanes cada vez es más preocupante, y no es para menos. Si bien habían pasado unos meses desde que el único hijo de Camilo Sesto no protagonizaba ningún incidente que le hiciera situarse en el ojo del huracán, ha sido en las últimas semanas cuando el también conocido como Camilín ha vuelto a acaparar todas las miradas al publicar en su cuenta de Instagram una serie de post un tanto confusos sin una gran parte de sus piezas dentales y una peluca que ha llegado a generar dudas entre sus seguidores sobre si se trataba de él mismo o de una mujer. Algo que él mismo ha querido resolver, estando inmerso en un proceso totalmente inesperado para prácticamente todo el panorama nacional.

Y es que, según desvelaba el pasado domingo Saúl Ortiz en Fiesta, varias fuentes cercanas a Camilo le aseguraron que éste había conseguido hacerse con hormonas en el mercado negro para así convertirse en mujer cuanto antes. Un proceso dotado de medicación que estaría siguiendo sin ningún tipo de consejo por parte de un profesional ni de sus seres queridos: «Lo está haciendo por su cuenta, ni siquiera su madre, Lourdes Ornelas, puede frenar sus deseos», desvelaba el comunicador, dejando entrever que la progenitora de Camilín podría estar enterándose, en ese mismo momento, de otro quebradero de cabeza.

Tanto es así, que siempre que tiene oportunidad, Lourdes no tiene reparo en hablar con total normalidad de la complicada situación que está atravesando con su hijo como gran protagonista, creyendo en todo momento que podría estar incluso al borde de la muerte: «Mi hijo tiene el poder de decidir cómo quiere morir, porque es así, mi hijo convive cada día con la muerte», confesaba en una entrevista para la televisión mexicana, señalando además que «en México podía controlar mejor lo que hacía», ya que «en España hay mucha manga ancha con el tema del alcohol y demás, las autoridades no lo ponen nada fácil». Es por ello que todo apunta a que Ornelas aún tendrá que lidiar con las decisiones de su hijo, las cuales son cada vez más sorprendentes con el paso del tiempo.

Por ahora, la cuenta de Instagram de Camilo Blanes permanece inactiva, motivo por el que no se puede saber con certeza y de primera mano cómo estaría viviendo este proceso de cambio de sexo del cual no se había manifestado en ninguna ocasión previa. Es por ello que quizá Camilín prefiera vivir este cambio de etapa en solitario, apoyándose por amigos y conocidos para que así la opinión pública no pueda interferir en sus decisiones, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos días prácticamente todos los comentarios que recibía dentro del universo 2.0 eran de seguidores que le aconsejaban para que pidiera ayuda y pudiera curarse de sus adicciones.