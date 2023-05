Georgina Rodríguez incendia Instagram con una foto en bikini que arrasa como nunca

Si se le puede atribuir algún poder propio a Georgina Rodríguez, sin lugar a dudas sería el de convertir en viral cualquier contenido. Algo bueno tenía que tener el ser la mujer española más seguida del planeta en Instagram, gracias a sus 49,3 millones de fieles que no pierden ojo de su día a día en el universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)



«Cada cielo tiene su matiz 💙», escribe la novia de Cristiano Ronaldo en una instantánea que acumula casi 4,5 millones de likes. Se trata de una cifra que no es baladí ya que deja entrever el tremendo impacto que tiene Georgina Rodríguez en las redes. Y es que ser la reina de Instagram no es un título que se dé de manera aleatoria o gratuita.

Georgina Rodríguez deja poco a la imaginación con esta secuencia de imágenes en la que muestra su faceta más sensual, vestida con un bikini azul que tiene escote cruzado y tira fina. Se trata de una pieza de baño perfecta para chicas con pecho grande. En otra de las imágenes vemos cómo Georgina se hidrata con un refresco y no es para menos ya que en la capital de Arabia Saudí están superando los 40 grados de temperaturas máxima y apenas bajan de los 26. Puro desierto.

Las imágenes dejan claro también que la modelo española ha conseguido recuperar su mejor silueta, esa que lució preparto. A través de su reality ha dejado claro que a ella nadie le ha regalado nada, puesto que no se priva de la comida deliciosa (pero hipercalórica). Sin embargo, su estilo de vida se cimenta sobre un religioso entrenamiento muy variado, que incluye desde boxeo a rutinas de fuerza. Solo con mucho sacrificio es posible tener el cuerpo que se desea.

Georgina despejó de golpe la crisis con Cristiano

La ex dependienta de Gucci ha sido protagonista en las últimas semanas por una crisis con Cristiano Ronaldo que este mismo digital desveló en exclusiva. Al parecer, el futbolista de Al Nassr se habría hartado del comportamiento caprichoso de su novia y así lo reportaba la prensa portuguesa, muy cercana a los Aveiro: «Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se creé que está a la altura (en fama y dinero) de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada».

Luego, la propia Georgina quiso contradecir esta información de una manera un tanto particular. Lo hizo colgando una frase que se interpretó como un desmentido: «El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde», ha escrito en una de sus historias de Instagram. La frase es un fragmento de la canción de Romeo Santos Si yo muero.