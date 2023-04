El entorno de Cristiano Ronaldo preocupado por su crisis con Georgina

Es el tema de la semana en Portugal. Varias revistas del colorín apuntan como creíble la información apuntada por el periódico ‘Mundo Deportivo’ en la que se hace referencia a una gran crisis de pareja entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. El el artículo se viene a decir «Cristiano está harto de la actitud egocéntrica de su novia». La segunda temporada de ‘Soy Georgina’ parece la culpable. Si bien la primera fue un éxito de público rotundo, la segunda entrega está lastrando su imagen por «frívola», «gratuita», «forzada y alejada de cualquier realidad». Hay quien ve o quiere ver un gran cambio de actitud en la influencer y no se lo perdona. Hasta aquí todo normal. Rumores los hay y los habrá siempre, pero por primera vez, gente cercana al jugador o a su familia han dado su opinión y no es muy tranquilizadora para la de Jaca.

Según información que ha tenido acceso LOOK, la vida en Arabia Saudí podría no ser tan idílica como la pintan en las redes sociales. A Cristiano parece no salirle la «jugada» como pretendía. Su comportamiento crispado en el terreno de fuego podría estar trasladándolo a casa y el ambiente en el hogar de los Aveiro-Rodríguez podría no ser el mejor. Así al menos lo manifiesta Quintino Aires. El prestigioso psicólogo portugués autor de libros en España como «El Amor es una carta cerrada» dijo en el programa ‘Noite das Estrelas’: «Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: 1- que su vida personal no vive un momento de felicidad, y 2- que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia». Todas las miradas apuntan hacia Georgina. En la misma dirección apunta la opinión del periodista Daniel Nascimento, uno de los buque insignia de la crónica lusa y muy cercano al entorno de Cristiano. En el mismo programa de la cadena CMTV el hombre que siempre termina este tema con la muletilla «y más no voy a decir» dando a entender que vale más por lo que calla que por lo que habla- usando palabras del maestro Jaime Peñafiel- dejó al país vecino mudo al afirmar: «Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se creé que está a la altura (en fama y dinero) de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada».

La puntilla, sin embargo, la ha dado Leo Caeiro. El también tertuliano, en este caso en las mañanas de la cadena, es muy amigo de Dolores Aveiro, madre del crack. En el magacín ha afirmado que «hace meses que lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar «el producto». En contrapartida, Filipa Castro, también ella muy amiga de Cristiano, ya lo ha desmentido: «Puedo afirmar de una fuente 100% fiable que están como siempre. Super bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio». La ex mujer del internacional portugués, Beto, ha recalcado: «Son una pareja que tiene amor para dar y regalar». Ahora solo queda dar tiempo al tiempo. Y es que recogiendo de nuevo unas palabras del sabio Jaime Peñafiel: «al tiempo le pido tiempo, que el tiempo tiempo me da».