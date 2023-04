Georgina Rodríguez ha visto alterada su paz y buen momento por culpa de un testimonio que está dando mucho de qué hablar. Nos referimos al protagonizado por Pablo Bone, una persona que asegura conocer a la española perfectamente. Tanto es así que no ha dudado en arremeter contra ella basándose en una supuesta «Estuve trabajando con Georgina en Gucci como dos meses aproximadamente antes de que ella se convirtiera en una celebritie».

Unas declaraciones que se han convertido en virales pero que no rezuman una verdad fidedigna, tal y como ha podido constatar Look. Hemos hablado con una persona que vivió en primera persona toda la etapa de Georgina Rodríguez en Gucci. Compartió tiempo y espacio con la española desde su primer hasta el último día. Y lo primero que nos deja claro es que Pablo Bone nunca trabajó en la boutique que la firma de lujo italiana tiene en la calle Serrano de Madrid. No al menos mientras estuvo la de Jaca en plantilla. Si coincidieron en algún otro sitio es una hipótesis que transcurre de manera paralela a las palabras del joven en las que asegura haber estado trabajando junto a la influencer.

Pablo Bone sostenía lo siguiente: «Coincidimos varias veces trabajando en la tienda, ella estaba en la sección de mujer y yo en la de hombre. Yo ya había visto a Cristiano varias veces en la tienda antes de que se conocieran y la verdad es que hay muchas intrigas que se comentaban de Cristiano y Georgina».

Gracias a estas palabras, este creador de contenido ha visto cómo su nombre ganaba popularidad en las últimas horas y pasaba del más estricto anonimato a varios titulares de portales especializados en prensa rosa, pero también en entretenimiento. Sin embargo, el testimonio al que ha tenido acceso este diario deja su versión en tela de juicio: «No he visto en mi vida a Pablo Bone en Gucci y conozco a todos los que han estado en plantilla durante la etapa de Georgina», nos dicen.

El tiktoker no ha dudado en tirar con bala contra la que dice fue su compañera en la tienda ubicada en la milla de oro capitalina. Y dispara sin piedad: «Georgina siempre fue así, aunque ella no tuviera mucho dinero o no tuviera el dinero que tiene ahora, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final ella siempre estuvo buscando pegar el pelotazo y por eso trabajó en diferentes firmas de lujo, conocía a un montón de gente en el mundo de la noche en Madrid».

En este punto, la misma persona nos cuenta que tuvo el privilegio de compartir varios momentos y confidencias con la actual novia de Cristiano Ronaldo y que nunca le dio la sensación de ser una persona prepotente ni como la define Bone: «Venía muy arreglada y con looks ajustados, pero nunca la he percibido como una mujer prepotente ni sobrada», nos apuntan.

En cualquier caso y de momento, Georgina Rodríguez permanece absolutamente al margen de esta polémica y continúa disfrutando del gran éxito de su reality, Soy Georgina, mientras exprime al máximo su exótica vida en Arabia Saudí.