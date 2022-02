Pese a que en los últimos días ha sido Georgina Rodríguez quien ha cobrado todo el protagonismo gracias a su docuserie de Netflix, nadie se ha olvidado de Dolores Aveiro. Con su espontaneidad y su naturalidad, la madre de Cristiano Ronaldo se ha consolidado como una de las figuras más queridas a nivel internacional, siendo seguida en Instagram por más de 2 millones y medio de personas dispuestas a enterarse de todos los entresijos del núcleo más cercano al futbolista portugués.

Fue concretamente ayer cuando la suegra de la influencer hizo pública una imagen que no ha pasado desapercibida para ninguno de sus fans. En la instantánea en cuestión aparece Dolores entregando una camiseta de la selección de Portugal con el nombre de Cristiano y el número 7 nada más y nada menos que al Papa Francisco, quien no dudó en aceptar orgulloso el obsequio, más aún teniendo en cuenta que el católico es un gran aficionado al fútbol y especialmente del club argentino San Lorenzo de Almagro. Como no podía ser de otra manera, este encuentro tuvo lugar en el interior de la basílica de San Pedro, concretamente en el aula Pablo VI, donde cada miércoles se celebra la tradicional audiencia histórica en la que cientos de personas se congregan para escuchar en vivo y en directo la palabra del Papa, y saludarle si tienen oportunidad.

Entre todos los allí presentes se encontraba Dolores, que fue una de las afortunadas que pudo acercarse al Pontífice y entregarle la elástica que viste su hijo cuando juega con la selección portuguesa. Un gesto que el Papa Francisco no pasó por alto y quiso aprovechar para bendecir la camiseta del delantero del Manchester United, algo que provocó una “emoción única” en Dolores Aveiro después de haber podido llevar con orgullo la camiseta de su vástago al templo más relevante del catolicismo.

Era tan solo unas horas antes de ese encuentro cuando la madre de Cristiano subía una imagen desde uno de los enclaves más populares de la capital italiana para dar el pistoletazo de salida a su visita vacacional. Desde la Fontana di Trevi, Dolores aseguraba “estar lista para recibir la bendición del Papa”, un “sueño” que tuvo lugar unos minutos después. Pero, ¿a qué se debe esta visita exprés? A juzgar por la especial ilusión que ha demostrado la influencer en ver al papa, todo apunta a que se desplazó hacia tierras italianas especialmente con el deseo de conocer al Padre Santo por primera vez. De hecho, tal vez este esperadísimo viaje haya tenido como objetivo agradecer a Dios y al Papa la pronta recuperación que vivió al ser tratada de un cáncer de pecho y posteriormente de un derrame cerebral: “Cristiano llamó al médico de Italia y gracias a Dios me operaron. Mucha gente no tiene la misma suerte que yo. (…) Cuando vi a mi nieto mayor, Cristianinho, venir a visitarme, pedí a Dios que no me llevara. Me conmovió que me dijera que no me muriera. Siempre que me llama pregunta si estoy mejor”, confesaba en una entrevista para un canal luso durante este tiempo atrás.