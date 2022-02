Están siendo unos días de celebraciones intensas en la familia Ronaldo Rodríguez. Era hace poco más de una semana cuando Georgina cumplía 28 años y estrenaba su documental en Netflix. Dos sucesos de lo más especiales a los que se unía el cumpleaños también de Cristiano, que ayer mismo celebraba su trigésimo séptima vuelta al sol de la manera más especial: rodeado de sus seres queridos.

Aunque la hispanoargentina es una de las usuarias más activas de Instagram dentro del panorama nacional, es cierto que resultó extraño que ayer “se diera un respiro” de esta red social, aunque teniendo en cuenta que era el cumpleaños de su pareja, todo apuntaba a que ambos estarían disfrutando del día y que posteriormente lo compartirían con sus seguidores. Y así ha sido. Ha sido hace tan solo un rato cuando Georgina ha hecho público en su perfil oficial un vídeo sobre todo lo sucedido a lo largo del cumpleaños del futbolista portugués, en el cual no faltaron los regalos.

Entre todos los detalles que habrá recibido el goleador durante el pasado sábado, hay uno que ha destacado especialmente la atención. Y es que después de que Cristiano reflejara en el Burj Khalifa de Dubái la imagen de Georgina, ésta quiso superarse al regalarle a su pareja nada más y nada menos que un cochazo familiar, ideal para transportar a un clan que no deja de crecer. Aunque el garaje del que fuera jugador del Real Madrid está lleno de joyas como Bugattis, Lamborghinis o Rolls Royce, entre otros, la influencer ha querido ir un paso allá y poner la mirada en el futuro al regalarle a Cristiano un coche que les será muy práctico en cuanto nazcan los gemelos.

El nuevo vehículo que Ronaldo incorporará a su colección es nada más y nada menos que un Cadillac Escalade en versión larga y familiar. Esta marca estadounidense está centrada en crear automóviles de lujo, y no es para menos, ya que este coche cuenta con todo lujo de detalles para hacer de los viajes de Cristiano y su familia un momento lleno de comodidad y diversión gracias a sus asientos de piel en color crema. Además, no dudamos de que Rodríguez se habrá hecho con el modelo más avanzado, el Escalade ESV 2022 Platino de lujo Premium 2WD, en el que destaca la facilidad a la hora de conducir. Teniendo en cuenta la gama y todos nos pluses con los que se habría hecho la modelo, el precio del regalo estaría en torno a los 114.095 dólares, lo que equivaldría a casi 100.000 euros. Un “capricho” que no estaría al alcance de cualquier bolsillo.

Cuando el día comenzó, Georgina aprovechó para animar al futbolista a que saliera al jardín, donde encontró su esperadísimo regalo. Con cara de sorpresa y de emoción a la vez, el futbolista no tardó en subirse al coche para probarlo por primera vez. Un momento que también aprovecharon sus hijos, que no tardaron en ocupar los asientos posteriores del vehículo para acostumbrarse al que probablemente se convierta en su fiel aliado en los trayectos nacionales.