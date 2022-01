No es la primera vez que Georgina Rodríguez se tiene que enfrentar a las críticas, pero posiblemente sí la más delicada. Porque son a su gran proyecto personal, porque ha puesto toda la carne -y su imagen- en el asador, porque el estreno de este trabajo ha llegado en el día de su 28 cumpleaños y porque las críticas quizás pesan más en pleno embarazo de gemelos.

El estreno de Soy Georgina ha supuesto un pico tremendo en la popularidad de la madre de los hijos de Cristiano Ronaldo y, más allá del éxito, también ha despertado el interés de algunas personas que no perdonan que la nueva diva nacional no cuente con ellos como en el pasado. Es el caso de Patricia Rodríguez, hermana mayor por parte de padre de la de Jaca, que el pasado sábado se sentó en el Deluxe para dar la peor versión de quien, desde el pasado viernes 27, es la mujer del momento.

Han pasado diez años desde que Georgina y Patricia Rodríguez no se ven, y actualmente la hija mayor del padre de la modelo solo tiene reproches para ella y para la madre de su hermana, a quien acusa de haberla sacado de su vida. «Nuestro padre estaba con la madre de Gio y con mi madre a la vez, mi madre lo sabía y lo consentía» o «cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo, pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca» son solo algunas de las duras afirmaciones de la entrevistada.

Patricia reconoció que durante muchos años tuvieron una estrechísima relación que terminó cuando su padre entró en prisión. “Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien, pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo, me dijo por ejemplo que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando. Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien, pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo, me dijo por ejemplo que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando».

Horas después de estas polémicas declaraciones, ha sido la propia Georgina quien con elegancia y sutileza, ha resuelto la situación dejando bien claro quiénes son los que realmente forman su «pequeña familia de 3». “Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana @ivana.rodriguez por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto”.