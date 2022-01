El mes de enero no podría haber acabado de mejor manera para Georgina Rodríguez. Fue ayer cuando la hispanoargentina celebró su 28 cumpleaños, una fecha de lo más especial que además coincidió con el estreno de su documental Soy Georgina en Netflix. Dos grandes sucesos en la vida de la modelo que festejó de la mejor manera: en Dubái y en compañía de su familia.

Pese a que de por sí este día ya contaba con una magia especial, Cristiano Ronaldo se encargó de hacer que fuera inolvidable, y vaya si lo consiguió. El futbolista hizo que el paso de su pareja por los Emiratos Árabes no pasara desapercibido al proyectar el corto de su serie nada más y nada menos que en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Durante unos segundos, el tráiler de Soy Georgina estuvo plasmado en la enorme construcción de 163 pisos, un detalle de parte del futbolista portugués que él mismo grabó para postearlo después en sus redes sociales bajo un “Felicitaciones amor” que ya tiene más de 6 millones de reproducciones.

Una vez pasada la resaca de emociones, la gran protagonista de la cita también dejó constancia de este momentazo en su Instagram, fotografiándose junto a sus hijos y junto a Cristiano en el imponente monumento: “Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, gracias y gracias @cristiano No me puedes hacer más feliz cada día. Gracias @dubai por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa. Gracias a todos los que habéis trabajado para que este día sea tan especial. Y gracias a todos los que siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia. Se os quiere con el corazón”, escribió en el pie de su publicación. Pero ella no fue la única a la que le encantó la sorpresa, ya que la hermana mayor de Georgina también quiso mostrar públicamente su agradecimiento a su cuñado reaccionando a la bonita estampa: “¿De verdad? INCREÍBLE!! Gracias cuñado por esta sorpresa para mi hermano”, apuntó, dejando entrever que es probable que la pareja haya dado un paso más allá en su relación al unirse en matrimonio. Un rumor del que ya nos percatamos durante el evento The Best de la FIFA, donde Ronaldo recibió un galardón por el que mostró agradecimiento a su familia y especialmente “a su esposa”. ¿Habrá habido una boda en secreto?

Es evidente que no se cumplen 28 años todos los días, y es por ello que esta no ha sido la única sorpresa que ha recibido Georgina en su fecha especial. A través de sus stories, la joven posteó un inmenso ramo de rosas rojas en el que se podía leer “Love”, lo que significa que probablemente sea uno de los primeros regalos de Cristiano. Además, la familia al completo pasó un día de playa para posteriormente disfrutar de una tarta con la forma de las iniciales de la modelo: GR. ¡Así es un gusto cumplir años!