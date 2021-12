Haya de Jordania por fin puede empezar una nueva etapa tranquila y alejada del pasado. La justicia británica ha dado carpetazo a su divorcio del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Un proceso que ha batido récords en el ámbito jurídico del Reino Unido, ya que el jeque tendrá que pagar a su ya exmujer 251.5 millones de libras (cerca de 295 millones de euros). Será a finales del próximo mes de febrero cuando el mandatario tenga que abonar dicha cantidad, a la que se suman casi siete millones de euros anuales a cada uno de sus dos hijos. Un importante paso para la Princesa, que pone punto final a la complicada batalla que inició cuando huyó a Londres con sus hijos en mayo de 2019, por temer por su vida y la de su familia.

El tribunal ha declarado también que el jeque será el responsable de hacer frente a todos los gastos de seguridad que necesita la Princesa y sus hijos: “dado su estatus y la amenaza general de terrorismo y secuestro que afrontan en consecuencia, son particularmente vulnerables y necesitan un alto nivel de seguridad para continuar a salvo en este país”, ha dicho el juez encargado del caso, que además ha reconocido, no obstante, que la principal amenaza a la que se enfrentan procede del propio jefe. El pasado año, la Justicia ya determinó que Mohammed bin Rashid al-Maktoum había orquestado una campaña para intimidar a su exmujer y había intentado llecarse a sus dos hijos de vuelta a Dubái, algo que tiene precedentes en los casos de las princesas Shamsa y Latifa, que fueron retenidas tras intentar huir.

Del importe total que recibirá la hermana del Rey Abdalá de Jordania, una parte es una compensación por todas las joyas, coches, prendas de alta costura y demás que tuvo que dejar en Dubái al marcharse. De la misma manera, el jeque tendrá que pagar más de dos millones de euros para financiar parte de los gastos de la residencia de su exmujer, la reforma de su estudio de arte, una nueva cocina, un garaje para vehículos de seguridad y unas camas elásticas para sus hijos, igual que tenían en Emiratos. A estos gastos se añaden otros que garanticen el nivel de vida de la familia, que no puede cambiar respecto a lo que están acostumbrados, ya que, según el tribunal, para el jeque, “durante el matrimonio, el dinero nunca fue un problema”. No debería, por tanto, serlo ahora. No obstante, seguro que el emir no está contento con el fallo.

En este proceso, Haya de Jordania ha contado con el respaldo de una de las abogadas más exclusivas del Reino Unido, la baronesa Fiona Shackleton, a quien se conoce como la ‘Magnolia de acero’. Esta letrada es una de las mayores especialista en divorcios del país, y ha representado a figuras como Sir Paul McCartney, el príncipe Carlos y el cantante Liam Gallagher.