Cada vez queda menos para que el público se adentre de lleno en la vida de Georgina Rodríguez gracias al reality que va a estrenar el próximo 27 de enero en Netflix. Soy Georgina muestra la historia de una joven de ambiciosos sueños que empezó de camarera, au pair y vendedora de bolsos de lujo que ahora colecciona; que pasó del o al 100 en pocos años con un protagonista de excepción: Cristiano Ronaldo.

Hasta que llegue la fecha de estreno, la española está dejando pequeños cebos en forma de adelantos de lo que se podrá ver. Uno de los que más expectación ha generado es la secuencia en la que cuenta cómo conoció al genial futbolista portugués y cómo se desarrolló su primera cita. Todo un momentazo que nadie se puede perder.

Georgina Rodríguez cuenta que era un jueves de verano cuando se disponía a entrar a su turno en la tienda Gucci de Madrid, ubicada en la calle Serrano, y recibió la llamada de un compañero. Necesitaba pedirle el favor de que atendiera a una clienta suya que iba a acudir al negocio sobre las 17:30 horas de la tarde puesto que él se encontraba de vacaciones. La oscense se tenía que quedar media hora más, pero accedió a la petición. Entonces, no se imaginaba que esa decisión cambiaría su vida por completo.

Por la puerta apareció un hombre de gran envergadura -casi 190 centímetros- con un niño a su lado y algunos miembros de seguridad. Era Cristiano Ronaldo y su hijo mayor, Junior. El pequeño fue el primero en interactuar con Georgina, que se quedó bloqueada ante el porte y atractivo del exjugador del Real Madrid, según cuenta ella misma.

El flechazo era una realidad, había caído hechizada: «Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que con una sola mirada, me tocó profundamente», cuenta. Después vendría el momento que les unió por completo: «Nos volvimos a ver en el evento de una marca, fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi trabajo. Fue amor a primera vista para ambos», explica la protagonista.

Después vendría el primer plan juntos. El deportista le invitó a cenar pese a que Georgina Rodríguez ya había cenado. No importaba, ‘recenaba’ como dice ella en el adelanto emitido en sus redes sociales. Sus manos se tocaron por accidente pero parecía como si ya se hubieran cogido muchas veces antes. Ahí empezaron a quedar frecuentemente hasta convertirse en una de las parejas más sólidas del panorama nacional y después internacional. El 12 de noviembre de 2017 darían la bienvenida a su primera niña en común, Alana Martina y ahora están a la espera de gemelos que nacerán en primavera de este año.