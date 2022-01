Georgina Rodríguez, tachada de «sinvergüenza» por un miembro de su familia en su semana más importante

Georgina Rodríguez está a punto de estrenar Soy Georgina, su primer reality, que se podrá ver en Netflix España desde el próximo 27 de enero. Una fecha que tanto la española como Cristiano Ronaldo esperan con la mayor de las ilusiones. Sin embargo, algo ha enturbiado el lanzamiento contra todo pronóstico. Se trata de unas declaraciones recogidas por los tabloides ingleses -muy pendientes de la pareja desde que aterrizaran en Manchester- que reflejan unas declaraciones procedentes de la familia de la modelo.

«Hoy podemos desvelar cómo algunos familiares acusan a Georgina Rodríguez de ignorarlos después de que se juntase con Cristiano Ronaldo y se convirtiese en madre de su hija Alana Martina, de cuatro años», se lee en las páginas del diario The Sun. Las críticas más fuertes las pronuncia Jesús Hernández, hermano de la madre de la exdependienta: «Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo», dice.

El tío de Georgina Rodríguez saca a la luz que fue él quien se encargó de criar y ayudar a su sobrina cuando el padre de esta fue encarcelado durante 10 años, acusado de tráfico de droga, por una operación de 120.000 euros al pasar cocaína de España a Francia: «Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país».

Después de cumplir condena, el padre de Georgina Rodríguez fue extraditado a su Argentina natal, donde viviría sus últimos años hasta padecer una enfermedad cerebrovascular que acabó con su vida en 2019, cuando tenía 70 años. Jesús Hernández cuenta que la familia no fue consciente de la pérdida: «Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tiene a las mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo diré’», desvela.

A estas fuertes críticas a Georgina Rodríguez se une su tía -la mujer de Jesús- quien acusa a su sobrina de no haberse interesado por su abuela durante sus últimos años: «Hemos tratado de llamarla pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como esas», se queja.

Por si fuera poco, su hermana por parte de padre Patricia Rodríguez también se ha subido al carro de los reproches: «Cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si podía pedirle a Cristiano que firmara una camiseta para mi hijo y ella dijo ‘No’, no lo iba a molestar, que estaba de vacaciones». Con este caldo de cultivo, Georgina Rodríguez espera brillar con el arranque de su reality.