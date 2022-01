El gran año de Georgina Rodríguez: desde sus viajes hasta su maternidad

Tiene más de 28 millones de seguidores en Instagram, superando a la mis mismísima Chiara Ferragni, una de las influencers más conocidas en todo el mundo. En nuestro país es la VIP más seguida, por delante de Ester Expósito y Úrsula Corberó. Desde hace unos años su nombre ha alcanzado una gran popularidad. Sí, estamos hablando de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Trabajó en una de las tiendas de lujo situadas en la calle Serrano de Madrid a la que acudía el jugador de fútbol con normalidad. Fue en Gucci donde Georgina y Cristiano cruzaron sus miradas por primera vez. “Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto», confesó la modelo en una a la revista Grazia.

“Muchos conocen su nombre, pero pocos su historia”. Con estas palabras Netflix anunciaba que iba a documentar la vida de Georgina Rodríguez. No es la única famosa que ha dado el salto para que conozcan sus orígenes. Sergio Ramos ya lo hizo en su día al igual que Iker Casillas. Soy Georgina es como se llamará la docu-serie de la bailarina, aunque por el momento la plataforma estadounidense no ha anunciado la fecha de estreno. Si entramos en la aplicación audiovisual tenemos la opción “recuérdamelo” para que cuando se lance el testimonio de Georgina seamos los primeros en saberlo.

Madre, de nuevo

Al poco tiempo de salir a la luz que tenía una relación sentimental con Ronaldo, Georgina se quedó embarazada. En septiembre de 2017 dio a luz a Alana Martiana, su primera hija en común con el deportista. A finales del mes de octubre la revista ¡Hola! anunciaba en exclusiva que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se convertirían en padres de nuevo. Más tarde eran los protagonistas de esta historia quienes daban a conocer que la familia aumentaba, ya que además esperan gemelos. Los nuevos bebés se convertirán en los menores de sus otros hijos: Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo y la pequeña Alana Martina.

Sus viajes

Pese a que ambos son muy celosos de su intimidad, Georgina Rodríguez comparte en alguna que otra ocasión cómo es su día a día y los viajes de ensueño que realiza. Uno de los más recientes ha sido para conocer a Papa Noel al Polo Norte. Ha acudido la familia al completo, tal y como se ha podido ver a través de su perfil de Instagram.

«La mamá más feliz del mundo, no hemos podido disfrutar más. -15 grados de amor», escribía en una de sus publicaciones en las que también aparecen los pequeños de la casa divirtiéndose en familia.