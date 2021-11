Cristiano Ronaldo, desposeído de su mayor capricho de lujo

Cristiano Ronaldo se ha visto obligado a hacer frente a una importante novedad que condiciona su día a día. Concretamente, uno de sus mayores caprichos se ha visto afectado frontalmente con la llegada del nuevo entrenador del Manchester United. Ralf Rangnick ha sido muy tajante en la última decisión que ha tomado para mantener el orden en el vestuario.

Entre una de sus nuevas reglas está el obligar a sus nuevos futbolistas a acudir a los entrenamientos con los coches de la marca -Chevrolet- que patrocina al club. Ya lo hizo en su anterior club porque considera que esto es positivo para la convivencia de sus estrellas. Esto supone que Cristiano tiene que decir adiós a sus espectaculares bólidos de gran cilindrada. Así lo avanzan medios británicos como Mirror, que se pregunta qué hará a partir de ahora el novio de Georgina Rodríguez.

De confirmarse, esto sería una mala noticia para todo un amante del lujo como es él. Hay que recordar que los coches deportivos son una de sus grandes pasiones. Ya no podrá utilizar para ir a entrenar modelos de última generación como el Bentley Flying Spur que adquirió hace algunas semanas y por el que ha desembolsado una cantidad cercana a los 300.000 euros.

Desde que Cristiano se ha mudado a Manchester ya ha estrenado hasta tres coches. Prácticamente va a uno por mes. Antes del Bentley se le pudo ver montado en un flamante Lamborghini Urus: «el primer vehículo utilitario superdeportivo en todo el mundo que fusiona el alma de un coche deportivo y la funcionalidad de un SUV. Impulsado por un motor V8 biturbo de 4,0 litros que genera 650 CV de potencia y un par de 850 Nm, el Urus es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 km/h», tal y como se especifica en la página web de Lamborghini. Además, lo personalizó con una matrícula que llevaba sus iniciales.

