Lourdes Ornelas, el gran amor de Camilo Sesto en su peor moemento

Lourdes Ornelas era una fiel seguidora de Camilo Sesto. No se perdía sus conciertos y se sabía todas las canciones. La chispa entre ello saltó cuando se conocieron una noche de fiesta tras uno de sus concierto. Por su parte, Ornelas estuvo muy enamorada del artista, pero parece ser que él no tanto, en palabras de la propia Lourdes. Aunque su historia de amor no fue más allá siempre les quedaría ese punto de unión irrompible que es su hijo, Camilín.

El nacimiento de su único hijo no fue ni mucho menos planeado, pero una vez Camilo Sesto se enteró de la existencia de su primogénito quiso tener una relación normal con él. Mientras el cantante estuvo con vida poco o nada es lo que se supo de la relación que mantuvieron, pero cuando falleció, el 8 de septiembre de 2019, salieron a la luz más detalles sobre cómo era el vínculo que tenían ambos. Camilo Sesto dejó la música por él para estar más tiempo con su primogénito, pero también fu él quien tiempo después le pidió que volviese a retomar su pasión. Tras la muerte del intérprete de Perdóname, Blanes se convirtió en el heredero universal de Camilo Sesto.

Camilo Blanes cambia su identidad

En las últimas semanas Camilo Blanes ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Ha borrado todas las publicaciones de su perfil de Instagram y ha dejado solo en las que aparece con distintas pelucas, desdentado, en ropa interior y con amigos de fiesta.

Fue el pasado 30 de abril, el programa Fiesta compartió que Lourdes Ornelas, madre de Camilo, y María, su novia, se habían desplazado la noche anterior a la casa del hijo del cantante para poder saber qué es lo que le está pasando a Blanes. La primera echó del lugar a Christina Rapado y contó: «Estaban desnudos en la cocina, había cristales por el suelo y la caja de seguridad en la que se guardan los objetos de Camilo Sesto estaba abierta».

El programa presentado por Emma García volvió a tratar las últimas novedades sobre el estado de Camilo Blanes en la tarde del sábado 6 de mayo. «Ha comunicado a su entorno que quiere vivir como una mujer. Parece que llevaba un tiempo experimentado este sentimiento y por fin lo ha hecho realidad. Quiere ser llamado Sheila Devil… La elección del nombre no es casualidad, Sheila significa música», indicó el magacín en un vídeo. Por su parte, los colaboradores del espacio indicaron que «no está bien. No está en un buen momento de salud mental». La presentadora comentó que Lourdes Ornelas está atravesando «un momento terrorífico». Por ahora, no se ha sabido con certeza que le ha motivo al hijo de Camilo Sesto a cambiar de identidad y a compartir ese tipo de instantáneas.