Camilo Blanes vuelve a la acción como Sheila Devil con otro impactante cambio físico

Camilo Blanes vuelve a ser noticia y de nuevo por su evolución a la hora de lograr su misión de convertirse en mujer. Poco a poco, ha ido evolucionando. Uno de sus últimos pasos fue borrar todas las fotos de su cuenta de Instagram para borrar de un plumazo su pasado. Quiere ser conocido a partir de ahora como Sheila Devil y está dispuesto a cualquier cosa para conseguir su empeño.

En las últimas semanas ha ido publicando una serie de imágenes en su renovado perfil público para dar habida cuenta a sus seguidores del proceso de hormonización. Sin embargo, una de sus últimas imágenes ha dejado a sus seguidores con un palmo de narices al saber si era real o ficción. En ella aparece Camilo Blanes con una sonrisa de oreja a oreja y una dentadura casi perfecta.

«Es photoshop claro», escribía un usuario. El propio hijo de Camilo Sesto le respondía «of course», es decir «por supuesto», dejando en interrogante si sus dientes son definitivos o motivados por el uso de algún filtro. Otro seguidor vacilabas así: «Una sonrisa perfecta, honesta». Tocará esperar para salir de dudas.

Hace casi un mes que saltó la noticia acerca de esta decisión de Camilo Blanes de convertirse en mujer. «Parece que llevaba un tiempo experimentado este sentimiento y por fin lo ha hecho realidad. Quiere ser llamado Sheila Devil», revelaban en el programa Fiesta de Telecinco. No obstante, la preocupación por su estado fue absoluta ya que podría estar hormonándose con productos salidos del mercado negro y sin estar supervisado por ningún especialista.

Esto ha preocupado muchísimo y no solo a sus seguidores, sino particularmente a su madre. Lourdes Ornelas no consigue que su hijo recupere la normalidad y es conocedora de que este cambio responde a que Camilo Blanes está pasando un momento delicado de su vida: «Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera», decía la ex de Camilo Sesto. Y añade: «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante».

Blanes no escucha a su madre y sigue su camino, pero encontró un momento para dejarle claro al mundo por qué lo ha iniciado. Lo hizo delante de los medios de comunicación: «No sé por qué, pero las palabras me duelen», comenzó diciendo Sheila. «Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando», apuntó.

Sobre las razones que le impulsan, Camilo Blanes lo tiene claro: «Tenía una fuerza como que quería lograr algo, consideraba que era mi lado masculino. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar al espejo más, ya que yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer», finalizaba.

Todo un bucle de autodestrucción que tiene como génesis la muerte de su padre y que se acentúa teniendo en cuenta al importante patrimonio al que tiene acceso desde el deceso del cantante, fallecido el 8 de septiembre de 2019.