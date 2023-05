Camilo Blanes hace saltar las alarmas tras aparecer una pistola en una de sus fotos

Camilo Blanes no deja de acaparar titulares. El hijo de Camilo Sesto no atraviesa su mejor momento personal o al menos, eso es lo que transmite en sus últimas fotografías. De hecho, ha borrado cualquier imagen del pasado, ahora quiere ser una mujer y viste como tal. Sin ir más lejos, se ha cambiado el nombre en su perfil de Instagram, ahora su usuario es Shelaw.

Ya a principios de este mes, Semana anunció su cambio de identidad. Sin embargo, ha llamado especial atención su aspecto desmejorado y desaliñado. Camilín, como también se ha hecho llamar, posa en las fotografías con diferentes pelucas, desdentado y hasta en ropa interior teniendo como telón de fondo un escenario completamente caótico. Un bucle de autodestrucción que se acentúa teniendo en cuenta al importante patrimonio al que tiene acceso desde la muerte de su padre, fallecido el 8 de septiembre de 2019.

Si bien su actitud, un tanto peculiar, ante las cámaras ha hecho saltar todas las alarmas, en una de sus últimas imágenes, compartidas esta misma madrugada ha terminado por dinamitar la preocupación sobre su comportamiento. En la imagen superior se puede apreciar en el margen izquierdo inferior una pistola al lado del sofá. Arma que también podría ser de juguete.

Pese a la gran incógnita que rodea a este misterioso artilugio, los usuarios de la Red no han tardado en mostrar su preocupación y es que, cabe destacar que, en algunos post Camilo Blanes sí ha dejado la opción de comentar mientras en otro ha desactivado todo tipo de escritos. «Hay una pistola en el margen inferior izquierdo?», pregunta un internauta, incrédulo ante lo que está viendo en la estampa. «¿Y la pistola? ¡Eso es un despropósito!», ha dicho otro. «Ese no eres tú Camilín, eres un joven tímido y callado y buenos sentimientos, aléjate de esas personas que te han llevado a esta locura, reacciona por el amor de Dios.. Necesitas ayuda Urgente, tu Papa se que desde el cielo esta sufriendo por ti y no quiere verte así», ha comentado otra usuaria.



De ser un arma de verdad, Camilo Blanes necesitaría una autorización y la pertinente documentación porque según la legislación no se pueden portar ni poseer armas de fuego en el territorio español sin dicha acreditación. Asimismo, se necesita ser mayor de edad, pasar unas determinadas pruebas así como de aprobar un psicotécnico que confirme que la persona portadora de ese arma está en plenas facultades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SHELAW (@shelaw123)

El joven, de 39 años, no deja de recibir visitas en casa, pero de su entorno más cercano. En alguna ocasión ha salido de la vivienda, situada en Torrelodones, situada a las afueras de Madrid. De hecho, la pasada semana se dejó ver montado en un patinete eléctrico luciendo unos shorts azules y un top rojo. Lo cierto es que, la preocupación por su estado de salud aumenta conforme van pasando los días.