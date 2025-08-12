Elegante y combina con todo: el vestido de Stradivarius que es la joya del verano

Midi, fluido, con espalda cruzada y en varios colores. Así es el vestido de Stradivarius que se posiciona como la joya del verano. Lo mejor es que lo tienes a buen precio y además se combina con variedad de accesorios. A su vez, es una prenda top que te permite lucirte sea en terrazas, cenas, fiestas y donde quieras ir.

En verano queremos ir cómodas. Pero esto no va reñido con la elegancia que desprenden diversas prendas. En este sentido el vestido de Stradivarius es largo y fluido, y cuenta con detalles muy destacados que lo convierten en la joya del verano y no te lo puedes perder. Entre ellas: escote cuadrado y manga corta abullonada acabada en elástico. A su vez, es atrevido al llevar la espalda descubierta con cordones cruzados ajustables con lazada. Hay más detalles que lo hacen una prenda única: el tejido con textura arrugada y lleva el bajo acabado con abertura lateral.

La joya del verano es este vestido de Stradivarius

Materiales

Tal prenda se confecciona en variedad de materiales como son 99% de viscosa, 1% de elastano y 100% de poliéster. Verás que podrás lavarlos siguiendo siempre los procesos que determinan en Stradivarius para que tu ropa dure más tiempo.

En tres colores diferentes

La joya del verano se vende en varios colores a cuál más bello. Te contamos sus combinaciones y cada uno de ellos.

En color negro

Es uno de los comodines de todos los tiempos y permite que vayas elegante a todos lados. Lo puedes combinar con estos accesorios:

Bolso bandolera tachas

Disponible en varios colores. Si eliges el negro tienes un estilo total black muy definido.

Sandalias planas detalle metálico

Sandalias planas con tiras cruzadas. Detalle metálico en dedo y tira en empeine. Disponibles en varios colores. Altura piso 1 cm.

En rosa maquillaje

Es otro de los colores de moda. Lo vemos en jerséis, camisetas y hasta pantalones cortos que dan vida a esta nueva temporada. lo combinas con:

Sandalias planas tachas

Sandalias planas con detalle de tachas en las tiras del empeine. Disponibles en color negro. Altura piso 1 cm. Vas estupenda y muy cómoda con unas sandalias planas que te dan total estilo.

En color marrón

Este vestido también se confecciona en color marrón siendo uno de los más originales. No va a pasar de moda y lo tendrás durante años en el armario. es la joya del verano que aporta cantidad de detalles para que lo tengas en muchas ocasiones. a combinar con:

Sandalia plana tiras piel

Sandalia de mujer plana tiras piel. Tiras posición para dedo. Cierre mediante hebilla atada al tobillo. Disponible en color dorado. Altura piso 1 cm, en color oro queda perfecto con el vestido en color chocolate.

Bolso hombro crochet

En el mismo color y de forma trenzada es un complemento bello que ya puedes comprar por menos de 30 euros.

Cuál es el precio del vestido que es la joya del verano

Esta prenda tan resolutiva tiene un precio de 27,99 euros. Las tallas van según cada color que elijas. En color negro, está en tallas que van de la XS a la L, en rosa maquillaje, tienes la S y la M en la página online. Mientras que en marrón, te lo puedes comprar en amplitud de tallas de la XS a la XL. Es para ti.

Otros vestidos parecidos a tener en el radar

Vestido fluido midi cruzado espalda con lino

Vestido fluido midi confeccionado con tejido de viscosa en mezcla de lino. Escote recto y tirantes elásticos con detalle de fruncido. Espalda descubierta con tiras cruzadas ajustables con lazada. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura. Disponible en varios colores.

Vestido largo fluido espalda descubierta

Vestido largo fluido de escote recto y tirantes finos cruzados en espalda y ajustables con lazada. Espalda elástica.

Vestido largo fluido espalda descubierta

Vestido fluido largo confeccionado con tejido de algodón en mezcla de viscosa. Escote pico acabado con puntilla a tono y tirantes finos ajustables. Espalda descubierta ajustable con cordones y lazada. Bajo acabado fluido en paneles. Detalle de bordados florales combinados a tono. Forro interior.

Vestido midi nudo espalda

Vestido fluido midi de escote pico y cuello halter ajustable con hombros descubiertos. Detalle de espalda descubierta ajustable con lazada. Disponible en varios colores.

Vestido midi tul estampado

Vestido midi confeccionado en tejido de tul con forro interior. Escote redondo y tirantes finos ajustables. Detalle de tejido fruncido en los laterales.

Vestido halter midi

Vestido ajustado midi confeccionado en tejido elástico y flexible. Cuello halter y tirantes. Detalle de tejido fruncido en los laterales y de bajo acabado con abertura delantera. Cierre en espalda con abertura y botón. Disponible en varios colores.

Vestido midi halter textura

Vestido midi de punto elástico con textura fruncida en rayas horizontales. Escote pico con detalle de nudo en pecho y cuello halter con espalda y hombros descubiertos. Caimiento fluido que permite un movimiento natural resaltando sutilmente la silueta.