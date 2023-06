Un emotivo discurso, una impecable coreografía y un invitado sorpresa: arranca ‘Así es la vida’

Una nueva era ha comenzado en Telecinco durante esta misma tarde. Tras haber despedido Sálvame diario definitivamente el pasado viernes, 23 de junio, Sandra Barneda ha cogido el testigo de Jorge Javier Vázquez para ponerse al frente de Así es la vida, el nuevo formato de las tardes de la cadena de Fuencarral de cara a los meses estivales. Un espacio televisivo que la presentadora ya aseguró que estaría cargado de exclusivas de la mano de nuevos rostros que probablemente aporten un toque de frescura al programa en cuestión.

Sandra Barneda y César Muñoz en el plató de ‘Así es la vida’. / Telecinco

Ha sido en torno a las 16:45 horas cuando la maestra de ceremonias de La Isla de las Tentaciones se ha puesto al frente de este nuevo proyecto con la mayor de las alegrías y bajo la atenta mirada de miles de espectadores que han permanecido durante horas frente a sus televisores para apoyar a la comunicadora: «¡Qué subidón! ¿Os puedo decir una cosa? Hay algo ahí apuntado, pero voy a improvisar. Hoy me he sentido como si fuera mi cumpleaños. Desde que me he levantado, tenía un mensaje de mi madre en WhatsApp, todos mis amigos, con la gente que me he encontrado… Hemos recibido tanto cariño y estoy tan arropada de un equipo que tiene tantas ganas de haceros felices las tardes, que creo que estas tardes de Así es la vida a partir de hoy van a ser imprevisibles e increíbles. Gracias de verdad», comenzaba explicando, visiblemente emocionada por tener la oportunidad de convertirse en uno de los buques insignia de Telecinco, desbancando por completo al de Badalona en esta nueva etapa profesional.

Sandra Barneda en el plató de ‘Así es la vida’. / Telecinco

Como no podía ser de otra manera, el pistoletazo de salida de Así es la vida en la pequeña pantalla ha estado acompañado de un gran show con una potente coreografía en la que Sandra iba descubriendo quiénes serían los colaboradores y su mano derecha, César Muñoz. Finalmente, ha podido saberse que los encargados de iniciar este formato junto a los presentadores han sido Belinda Washington, Pedro García Aguado, Ken Appledorn, Beatriz Trapote, Alberto Moreno, Gema Fernández, Marina Esnal y Rosa Villacastín; además del actor Maxi Iglesias, el cual ha ejercido como invitado sorpresa.

Sandra Barneda y César Muñoz en el plató de ‘Así es la vida’. / Telecinco

Con el paso de la tarde, Así es la vida ha continuado con total normalidad y con la intervención de todos los presentes en el plató, siendo uno de los temas estrella de la jornada la futura boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tanto es así, que Sandra ha asegurado tener una exclusiva que gira en torno al que apunta a ser el enlace del año, habiendo contado con el testimonio del cura que va a unir a la marquesa de Griñón y al empresario en matrimonio, el cual es conocedor de todos los baches que ambos han tenido que superar hasta llegar al altar.