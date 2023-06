Tan solo quedan 3 días para que Sálvame se despida de sus telespectadores tras más de 14 años en emisión en la franja de la tarde de Mediaset. La decisión del equipo directivo de prescindir de este programa llevaba consigo crear un nuevo formato que lo sustituyera y, de la mano de Sandra Barneda, está a punto de aterrizar. La cadena de Fuencarral ha llegado a un acuerdo con Cuarzo TV para producir las nuevas tardes de verano que prepararán el terreno hasta la llegada de Ana Rosa Quintana, la persona encargada de coger el relevo a Jorge Javier Vázquez con TardesAR.

Pero, mientras tanto, será el próximo 26 de junio cuando el nuevo magacín presentado por Barneda debute en la parrilla. Será un programa que trate la actualidad del día en una gran mesa de debate que cuenta con 10 colaboradores muy conocidos del panorama nacional de los últimos tiempos. No obstante, al frente de la presentación, Sandra no estará sola en la aventura y es que contará con la compañía de César Muñoz, quien desempeñará el mismo rol que ella frente a las cámaras. Pero, ¿Quién es este desconocido periodista?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de César Muñoz (@zesarm)

César Muñoz tiene 33 años, es extremeño y viene directo del Canal Extremadura TV, desde donde presentaba Dos de tarde junto a su compañera Sara Bravo en horario de lunes a viernes. Según comentó a El Español, Muñoz compaginaba sus funciones de presentador con las de subdirector pero disfrutaba mucho con el contenido grabado ya que aseguraba que «estar con la gente» era uno de los aspectos que más disfrutaba: «En televisión, cada vez me gusta más lo que no está impostado. Yo soy el mismo César que está hablando contigo, que el que presenta a las seis de la tarde», explicaba para el medio citado. En esta misma entrevista, el periodista confesó que uno de sus objetivos sería conducir un programa en la televisión nacional algo que ha conseguido repentinamente tras el fin de Sálvame. Sin embargo, siempre ha dejado claro que las autonómicas son «la mejor escuela» de la profesión.

Antes de ponerse delante de las cámaras como presentador en la cadena autonómica mencionada, formó parte de la plantilla de Callejeros, Madrid Directo y España Directo. También trabajó en Liarla Pardo y en La Roca, formatos producidos por Cuarzo TV, la misma productora que ha aceptado su nuevo proyecto profesional en las tardes de Mediaset. El entretenimiento es su punto fuerte en el mundo audiovisual y presentar Operación Triunfo es uno de sus sueños. Por otro lado, es fan de El Hormiguero, Pasapalabra y Salvados. Considera que más allá de informar, la pequeña pantalla cumple también la función de acompañar y divertir a los más mayores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de César Muñoz (@zesarm)

Más allá de su trayectoria profesional, lo cierto es que poco más se sabe acerca de su lado más personal. Se desconoce si está soltero o, por el contrario, su corazón está ocupado. En 2021 publicó una fotografía junto a un hombre con el que celebraba cumplir dos años de relación. No obstante, desde entonces, no ha vuelto a publicar ningún tipo de contenido parecido en sus redes. Centrándonos de nuevo en sus perfiles, se puede entrever como Cesar aprovecha cada ocasión y cada etapa vacacional para viajar y conocer mundo. Barcelona, Argentina, Gran Canaria, Galicia o las Islas Baleares son algunos de los lugares que ha querido compartir con sus más de 19 mil seguidores de Instagram.

Su decisión de aceptar este formato veraniego le obliga a abandonar su Extremadura natal, un lugar que el mismo lo define como «calidad de vida». Aunque considera que el hecho de no tener que convivir con el ruido de la capital le ofrece una gran paz mental, lo cierto es que siempre ha dejado claro que estaría dispuesto a hacer las maletas por motivos laborales: «Si mi tierra me sigue queriendo, estaré aquí, pero si me llaman de una tele nacional, yo estaría encantado de irme», decía este mismo año en El Español.