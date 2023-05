Toda buena historia suele dejar dos bandos: el de los vencedores y el de los vencidos. No cabe duda de que Sandra Barneda estaría en el primero. La polivalente comunicadora está de enhorabuena después de conocer que se va a hacer cargo de un nuevo programa. Llevará el nombre de Así es la vida y ocupará la franja de Sálvame (vencidos) durante los calurosos meses de verano. Esa es la nueva apuesta que Mediaset le ha confiado a Cuarzo TV.

Precisamente, esta la productora de La Isla de las Tentaciones, el reality con el que Barneda volvió hace varias temporadas a la primera plana de la caja tonta, como le llaman las malas lenguas. Su hueco será en las sobremesas de entrediario y arrancará el lunes 19 de julio, hasta que en septiembre sea Ana Rosa Quintana quien coja las riendas.

De momento, pocos detalles se saben acerca de este veraniego proyecto pero lo que ya se puede afirmar es que la cadena confía ciegamente en Sandra Barneda y renueva su confianza en ella. También ha trascendido que el flamante espacio podría tener la esencia del extinto Viva la Vida. Hay que recordar que Cuarzo Producciones se encargó de las tardes del fin de semana de Telecinco desde mayo de 2017 hasta julio de 2022, con Toñi Moreno primero y Emma García después. Precisamente, un programa que la propia Barneda presentó durante el verano.

Para Barneda significa engrosar un currículo televisivo que ya suma otros programas de gran audiencia, tales como: La Noria, Hablé con ellas, Supervivientes, GH, Viva la vida, En el nombre de Rocío o La isla de las tentaciones, un formato novedoso para ella en un primer momento, pero al que se ha adaptado con solvencia.

Sandra Barneda, telonera de Ana Rosa

Por poner algún pero al nuevo proyecto de Sandra Barneda, este reside en la temporalidad. La apuesta de Cuarzo TV será desde mediados de julio hasta que en septiembre ceda su puesto a Ana Rosa Quintana. Durante el primer trimestre del programa-aún sin nombre- que conduzca, la veterana presentadora se desdoblará entre la mañana y la tarde para presidir la mesa de actualidad política.

Así será hasta las elecciones generales españolas y así lo ha anunciado ella misma: «Ha salido una información en El Mundo este viernes que es totalmente cierta. Acaba de salir una nota de prensa de la cadena confirmando que a partir de septiembre haré mudanza a las tardes, lo que pasa que no voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré en la sección política y que Dios reparta suerte. Me lo ha ofrecido la cadena. Le tengo que agradecer a la cadena 19 años de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo lo justo es devolver algo de todo lo que me ha dado», dijo Quintana.