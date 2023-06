Lo que no sabías sobre Marta Flich, el ‘repuesto’ de Jorge Javier Vázquez en Telecinco

Con el inicio del verano, las cadenas ya han comenzado los preparativos de cara a la próxima temporada, la cual empieza en septiembre. Este ha sido el caso de Telecinco, que después de haber dado un giro de 180 grados a su parrilla en lo que a programación se refiere, también lo ha hecho con algunos de sus rostros más conocidos, dando la oportunidad a otros como el de Marta Flich. Y es que, la presentadora está a punto de sumergirse en uno de los retos más importantes de su trayectoria televisiva al convertirse en la maestra de ceremonias de la nueva edición de Gran Hermano VIP, la cual verá la luz en otoño.

Marta Flich posando en una premiere y enseñando un libro. / Gtres

Pero, ¿quién es la periodista que ha conseguido desbancar definitivamente a Jorge Javier Vázquez y que hará que las puertas de la emblemática casa de Guadalix de la Sierra vuelvan a abrirse? Pese a haber permanecido en un perfil bajo en lo que a los concursos se refiere, Marta ha dado un importante salto para coronarse en uno de los realitys más destacados del panorama nacional al cual llega después de haber sustituido a Risto Mejide como presentador de Todo es mentira. Pero antes de estar en Cuatro, la comunicadora probó suerte en la esfera de la interpretación con series como Lalola o Escenas de matrimonio, además de La que se avecina.

Marta Flich interviniendo en la presentación de un libro. / Gtres

Sin embargo, Marta no tardó mucho en darse cuenta de que su carrera como actriz no le llenaba tanto como la comunicación, terreno en el que lograba hacerse un hueco primero a través de la radio en Por fin es lunes, de Onda Cero; para después pasar a la televisión con Ese programa del que usted me habla en La 2.

Si algo ha caracterizado a Flich durante su andadura televisiva han sido sus populares comentarios sobre política. Pero lo cierto es que la periodista ha preferido no ceñirse únicamente a ese ámbito y probar con otros de gran éxito dentro de la cadena de Fuencarral como lo es Gran Hermano VIP, espacio que se espera que tenga la misma acogida que hace años de la mano de varios famosos dispuestos a sacar su mejor versión frente a las cámaras durante tres meses.

Marta Flich posando embarazada en un photocall. / Gtres

En lo que a su vida personal se refiere, la valenciana es madre de una niña llamada Berta, habiendo mantenido su embarazo en el más absoluto hermetismo hasta que se le hizo imposible ocultar sus curvas premamá. La llegada de este bebé ponía el broche de oro a su matrimonio con Edu Galán, escritor de El síndrome de Woody Allen y gran amigo de Arturo Pérez-Reverte. Una pasión por la escritura que compagina con colaboraciones tanto en radio como televisión, lo que demuestra que son muchos los factores que le unen a la que ya es la gran promesa de la nueva etapa de Mediaset.