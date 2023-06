Sálvame está en la recta final de su emisión. Será el próximo 23 de junio cuando eche el cierre definitivo después de 14 años en antena. El punto final de una etapa en la que, más allá de Jorge Javier, han resonado nombres como el de Carlota Corredera. La de Vigo, además de ser directora del espacio televisivo desde 2009, cogió el testigo de presentadora en 2014 y, aunque ya no forme parte de Telecinco, siempre estará unida a la cadena que la vio crecer profesionalmente hablando. Ahora, tiene nuevos proyectos lejos de la pequeña pantalla, pero ha querido confesar lo que opina de este giro de 180 grados.

En una entrevista concedida para El Televisero, la colaboradora ha sido muy crítica con la forma de anunciar este adiós. «Es algo que me pilló desprevenida, como a todo el mundo. Creo que ahora mismo ya solo se puede pensar en el futuro. Y yo le deseo a mis compañeros que les vaya bonito a todos, tanto los que están delante como detrás de las cámaras», ha comenzado diciendo. Y es que, para ella, esta despedida tan repentina no era digna de personas que se han dejado la vida durante más de una década con el objetivo de entretener a la audiencia e informar de las noticias del corazón: «Se merecían otro tipo de comunicación de una noticia tan trascendente. Pero no solo porque acabe un programa, sino porque detrás de esa noticia veo caras, personas, familias e historias».

El 23 de junio, los rostros conocidos se despedirán de la cadena con un programa especial en el que, seguro, habrá sorpresas. Y, aunque Corredera ha confesado que no tiene claro si estará presente allí, sí que sabe a ciencia cierta una cosa: «Telecinco será otra cadena tras el final de Sálvame, que nada tendrá que ver con la que conocemos hoy. Sálvame ha sido la columna vertebral de la programación de Mediaset durante casi tres lustros, y eso es mucho tiempo».

El nuevo proyecto de Ana Rosa

La parrilla cambia y, por tanto, las funciones de los rostros conocidos también. Será Ana Rosa quien lidere las tardes de Telecinco con un nuevo programa bajo el nombre TardeAR, un juego de palabras que ha dado mucho de qué hablar en la red. Pero, ¿cómo ve Carlota Corredera este nuevo horizonte para ‘la reina de las mañanas’? «La franja de la tarde para Ana Rosa no es desconocida. Ella se hizo muy conocida y su catapulta al éxito televisivo y al darse a conocer en España como periodista fue las tardes», ha comenzado diciendo. La veterana presentadora volverá a sus inicios y, seguro, conquistará a la audiencia como lleva años haciendo. «Personalmente estoy convencida de que va a salir ganando, porque lleva 18 años madrugando. Y para mí que madrugar es lo más complicado que me puede pasar en la vida y lo llevo fatal, considero que para Ana Rosa va a ser un cambio brutal en calidad de vida. Esa es mi opinión sin hablarlo con ella», ha sentenciado.

La caída en picado de Jorge Javier

Y, como era de esperar, otra de las cuestiones que más incertidumbre ha creado este final de Sálvame ha sido el futuro del presentador, que se alejó de la pequeña pantalla por prescripción médica y no ha vuelto a aparecer, haciendo saltar todas las alarmas. «Creo que el bache de Jorge incluso ha tardado en llegar, por el desgaste que tiene que tener a todos los niveles, y sobre todo emocional. Le conozco bien y Jorge a pesar de lo aguerrido y fuerte que puede parecer a veces en pantalla, es una persona muy sensible y frágil», ha sentenciado Carlota Corredera que, aunque ha confesado no haber hablado con él, le desea lo mejor del mundo. «Con su marcha salimos perdiendo todos, los espectadores los primeros. Y a mí me encantaría verle lo más pronto posible, y ojalá el 23 de junio esté al frente del último programa. Él se lo merece y Sálvame también», ha sentenciado.