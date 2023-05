Jorge Javier vs. Carlota Corredera: una tabla de salvación convertida en hundimiento

Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera tienen algo más en común que haber sido compañeros durante varios años. Atrás quedan innumerables tardes en Sálvame. Nunca han sido mejores amigos, pero no les ha hecho falta para convertirse por méritos propios en dos de los presentadores más carismáticos que han pasado por Telecinco. Ahora, el tiempo de ambos en televisión está tocando a su fin, aunque por distintos motivos, y su futuro converge en torno a un denominador común: el pódcast.

Tanto Jorge como Carlota se han decidido a probar suerte en un formato que se está postulando como una de las opciones de comunicación favoritas de gran parte de los españoles. Es cierto que a nuestro país le ha costado dar el salto a la nueva realidad digital en la que se enmarcan los pódcast. Pero igual de verdad es que se está consolidando poco a poco entre el público más joven y progresivamente entre el público adulto. En un estudio reciente, Spotify aseguraba que el 51% de los españoles ya consumen podcasts y un 33% están fidelizados a esta novedoso método de comunicación, pues lo escuchan con bastante frecuencia. En este sentido, plataformas como la propia Spotify, iVoox o Podium están experimentando una creciente notoriedad ante el aumento de la demanda de este tipo de contenido.

Jorge Javier, Carlota y dos mensajes politizados

En definitiva, el dúo de presentadores ha querido abrir una ventana a la llamada generación Z, formada por los nacidos entre mediados de la década de los 90 y principios o mediados de los 2000. Evidentemente, ni Carlota ni Jorge pertenecen a ella, pero su estrategia pasa por llegar a ese grupo mediante un pódcast. El problema llega cuando para ello apuestan por politizar su mensaje de una u otra manera.

El caso de Jorge Javier es paradigmático de lo anterior. El presentador estrenó el suyo el pasado mes de febrero. Bajo el nombre Los Burros de Fortunato encontró el vehículo hacia la libertad más pura de expresión. Esa que siempre ha tenido en Sálvame y que se le ha acotado desde la llegada de la nueva directiva de Mediaset. El renovado código interno y ético del grupo de comunicación, los vetos y la cancelación del neorreality de sobremesa de Telecinco han contribuido a que su presentador estrella tenga que buscarse nuevos proyectos fuera de la tele. Claro que tampoco ayudan sus continuos rumores de despido, con millonaria liquidación incluida.

Desde el comienzo, Vázquez dejó claras sus intenciones. Reunió a un grupo de colaboradores de confianza (Isabel Vázquez, guionista, Paloma Rando o Juan Sanguino) y abrió las puertas de su casa a rostros de todo tipo, muchos de ellos líderes de la izquierda madrileña, como Íñigo Errejón o Yolanda García. Jorge ha convertido su pódcast en un altavoz de su ideología y en una continuación de aquella célebre y polémica cita suya: «Sálvame es un programa de rojos y maricones».

Look ha querido averiguar de la mano de expertos en comunicación y redes sociales cómo está siendo la evolución del pódcast de Jorge Javier. La fuente consultada asegura que «Los Burros de Fortunato no está funcionando, de hecho Jorge ha tenido que cambiar la fórmula ya». Asegura que una de las razones de mayor peso para explicar esto es que él mismo se ha cerrado demasiado al enfocar su contenido hacia un público exclusivamente ideología de izquierdas.

Carlota Corredera, una ‘superlativa’ en horas bajas

Siguiendo la estela de Jorge Javier Vázquez se encuentra su ex compañera, Carlota Corredera. Ha transcurrido más de un año desde su sorprendente despido de Sálvame. Su salida fue uno de los primeros grandes cambios que se acometieron en Mediaset. Después de probar suerte (de manera fallida) en Quién es mi padre, la gallega no ha encontrado un formato que se ajuste a su perfil y ha tomado la valiente decisión de abrirse otro pódcast.

El título escogido es SUPERLATIVAS y el contenido está politizado aunque no hacia la política más pura, sino hacia el feminismo. Desde hace tiempo que Carlota Corredera se ha convertido en abanderada de una lucha que no le ha traído demasiadas buenas noticias. Fue una de las presentadoras de la docuserie de Rocío Carrasco y su significación y empatía extrema para con la hija de Rocío Jurado se ha convertido en un peaje demasiado elevado. Tanto es así que con el estreno de su pódcast se consuma su salida de la televisión tras décadas en ella.

Ella misma ha reconocido públicamente que le ha pasado factura apoyar tan incansable y ferozmente a Rocío: «La parte de la historia más oscura que he vivido profesionalmente como Carlota Corredera ha sido tanto como presentadora como periodista a raíz de dar la cara por las mujeres, por Rocío y por las víctimas de violencia de género», decía la excompañera de Jorge Javier.

Carlota Corredera va a tener su propia válvula de escape en este pódcast y así lo ha confirmado en el vídeo de presentación: «Según la esperanza de vida en España, ya he vivido más de la mitad de los años que me quedan y aquí estoy, dispuesta a exprimir la vida. Quiero ser libre, quiero volar, quiero comunicar. Lo necesito como el respirar. Quiero que se escuche mi voz. Y, sobre todo, quiero seguir escuchando para entender este mundo, para ser más feliz. Ya me he puesto en marcha porque aunque a veces nos hayan hecho sentir pequeñas, todas nosotras somos Superlativas».

La identificación de Carlota Corredera con el movimiento feminista no es nueva ya que también ha escrito algunos libros para dar importancia al rol de la mujer en la sociedad actual. Un feminismo de bandera por el que apuesta como hilo conductor de su proyecto más personal y también más arriesgado. Hay que recordar que ese tono político fue uno de los motivos por los que se explica que hoy en día su presencia en la televisión se escasa en el caso de Jorge Javier y nula en el de Carlota. Un hundimiento televisivo que ya sufrieron algunos otros rostros de la pequeña pantalla que probaron suerte en los pódcast, como María Teresa Campos o Isabel Gemio. ¿Tendrán ellos mejor suerte?