Carlota Corredera reconoce las duras consecuencias de su apoyo a Rocío Carrasco

Desde que tuvo lugar su despedida de Sálvame, pocas han sido las ocasiones en las que Carlota Corredera ha vuelto a acaparar el foco mediático. La presentadora ha optado por mantenerse en un segundo plano en el que únicamente hace acto de presencia en sus redes sociales, habiendo protagonizado una serie de viajes y planes de ocio con los que deja entrever que está descansando antes de dar comienzo a otro nuevo proyecto de la mano de su productora.

No obstante, y pese a haber permanecido semanas lejos de los medios de comunicación, la gallega ha vuelto a ser protagonista de uno de ellos, aunque nada tiene que ver con la televisión. Este no es otro que el podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín, Estirando el chicle, en el que la de Vigo no ha tenido reparo alguno en hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, entre los que está la vuelta de Rocío Carrasco a la parrilla de Telecinco con En el nombre de Rocío.

No cabe duda de que Carlota se coronó con la primera docuserie de la hija de la más grande como una de sus grandes defensoras, luchando a capa y espada contra las numerosas críticas que la ex de Antonio David Flores estaba recibiendo por parte de algunos detractores. Un paso al frente que podría haberle traído más de un dolor de cabeza, y así lo ha confesado ella misma durante su intervención: “Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado a raíz de dar la cara en la docuserie”, desvelaba, para después ahondar aún más en el tema: “La parte de la historia más oscura que he vivido profesionalmente como Carlota Corredera ha sido tanto como presentadora como periodista a raíz de dar la cara por las mujeres, por Rocío y por las víctimas de violencia de género”. Unas palabras por las que la protagonista asegura haber tenido que pagar “un precio muy alto”, pero que volvería a hacerlo si volviera a estar en esa misma tesitura.

Un giro de 180 grados

Pese a haber estado muy vinculada a Sálvame durante más de una década, Corredera ha aseverado no haber vuelto a ver el programa de las tardes de Telecinco desde que tuvo lugar su despedida. Y es que, aún guarda de esta etapa un recuerdo un tanto agridulce dadas las numerosas críticas por parte de la audiencia: “Ser presentadora es una locura. Tienes que tener la cabeza fría y amueblada y estar preparada para todo lo que venga. Si salgo presentando mal, si vuelvo tras las cámaras mal…”, señalaba, dejando entrever que, estar en el centro de la diana de la opinión pública ha provocado en ella un “enorme desgaste profesional”, gran parte de este dado por “su posicionamiento” a favor de Rocío Carrasco. Aún así, sigue al pie del cañón con su amiga y bastante firme en sus convicciones: “Se ha hablado mucho de programas negacionistas y colaboradores negacionistas, pero también ha habido prensa negacionista. Se ha cuestionado hasta el número de pastillas que se tomó Rocío Carrasco… Nos tenemos que plantear muchas cosas”, zanjaba.