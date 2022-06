Rosario Mohedano comenzaba la semana siendo Trending Topic en Twitter. Era el pasado lunes, día 13 de junio, cuando la hija de Rosa Benito y su marido, Andrés Fernández, acudían al Juzgado de Plaza Castilla con el objetivo de verse las caras con algunos de los altos cargos de La Fábrica de la Tele, a quienes el yerno de Amador Mohedano había demandado hace ocho años por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que habría comenzado la Operación Deluxe.

Unas horas después de que tuviera lugar el juicio, ha podido saberse que la productora de Telecinco ha aceptado todas las pretensiones de la parte demandante, tanto las económicas como aquellas que incluyen “el perdón, el reconocimiento del delito y la cuantía económica”, esta última con una cifra “millonaria” de compensación. Una resolución por la que la cantante ha sido duramente criticada en redes sociales, más aún teniendo en cuenta que Rosario y su marido habían pedido la máxima pena para los responsables durante los últimos años, llegando incluso a considerar que “ese tipo de personas” tienen que “estar en la cárcel”: “Muy buenos días. En unas horas pasará lo que para muchos era impensable. Hay mucho que contar, ya que han querido volver a callarnos”, escribía durante la pasada mañana en sus redes sociales.

Muy buenos días ,en unas horas pasará lo que para muchos era impensable .

Os iré contando,hay mucho que contar ya que han querido volver a callarnos💋 #JusticiaAndresYRosario #LaFabricaEnElBanquillo #mandarinaenelbanquillo #cuarzoenelbanquillo @mediasetcom @telecincoes #13Jun2022 — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) June 13, 2022

Una vez pública la resolución del juicio, muchos seguidores de la artista y rostros conocidos han hecho referencia en distintas plataformas a lo sucedido. Este es el caso de Isabel Rábago, que no ha tenido reparo de hacer uso de su Twitter para expresar su opinión sobre lo acontecido: “Decían buscar Justicia, alardeaban de meter en la cárcel a todo el mundo y llegar hasta el final ante los Tribunales por su honor. Realidad: les ofrecen dinero y entonces callan, perdonan, ponen la mano para cobrar y eso del honor y Justicia ‘pa’ otro día. Te tienes que reír”, escribía, haciendo referencia al acuerdo al que habrían llegado Rosario Mohedano y su marido con La Fábrica de la Tele. Unas acusaciones que no han pasado desapercibidas para la protagonista en cuestión, que también ha hecho uso de su cuenta personal para arremeter contra la colaboradora: “La abogada… ¿Tus amigos no te han dicho que ha habido juicio donde piden perdón y reconocen los hechos? Ahí estaban sentados todos esta mañana ante la jueza. Ya hablaré más adelante. De nuevo, gracias a todos, después de ocho años se ha hecho justicia”, sentenciaba, dejando abierta la puerta a hablar largo y tendido sobre lo sucedido en un futuro no muy lejano.

La abogada😂😂😂,tus amigos no te han dicho que ha habido juicio donde piden perdón y reconocen los hechos ?

Ahí estaban sentados todos esta mañana ante la jueza .

Ya hablaré más adelante. De nuevo,gracias a todos 😘,después de 8 años se ha hecho justicia . https://t.co/RdL4svXB46 — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) June 13, 2022

Quien sí está apoyando al matrimonio en todos y cada uno de sus movimientos es Antonio David Flores. El exguardia civil se presentó en los aledaños del Juzgado durante la pasada mañana para hacer unas preguntas a Andrés Fernández y posteriormente emitirlas en su canal de YouTube, llegando incluso a sentirse identificado con ellos: “Tengo muchas cosas en común con ellos por la injusticia que han sufrido en esa familia y el acoso mediático al que han sido sometidos”, apuntaba para las cámaras de Gtres.