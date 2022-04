Amador Mohedano ha sido el protagonista de la Feria de Chipiona. Y no por nada bueno. Tal y como ha informado Socialité, el hermano de la fallecida Rocio Jurado se habría visto envuelto en un altercado durante las festividades, al que habría tenido que intervenir la policía por la magnitud del asunto. Todo habría comenzado por los celos entre él y otro hombre en una de las casetas, y otras dos mujeres habrían sido las afectadas de la discusión.

Era Jueves 21 de abril, en plena feria celebrada en el parque público Blas Infante. Amador Mohedano disfruta de la noche acompañado por una rubia que podría ser su nueva ilusión. Pero nada hace presagiar lo que pasaría a continuación. «Lo vi discutiendo muy fuerte con dos mujeres. Amador Mohedano estaba con su chica, otra se metió a insinuarse, él le tiró un poquito los tejos y se formó el desmadre», ha confesado el testigo para el espacio televisivo. La discusión, que según el testimonio se produce sobre las dos de la madruga cuando la noche ya empieza a pesar, dura más de media hora “y la policía llega diez minutos después de empezar», como ha informado el testimonio. Además, cuenta que el exmarido de Rosa Benito «se da cuenta que lo están grabando y sabía que no estaba haciéndolo bien. Y ahí empezó todo».

Al parecer, esta discusión entre Amador y las dos mujeres se origina por celos. “Él va creando ilusiones a quien no debe. Si tú sales con una persona y te pones a tontear con otra…”, ha comunicado el testigo. Un mal entendido que termina con la intervención de una patrulla policial. Los agentes, al escuchar gritos y discrepancias provenientes de una de las casetas deciden entrar, sorprendiéndose al darse cuenta de que uno de los implicados es Amador Mohedano. “A él lo conocen de Chipiona e intentan que se tranquilice. Me llaman a mí y me lo llevé yo”, ha añadido el testigo. En ese momento, el hermano de Rocío Jurado procede a abandonar la feria sin ninguna de las mujeres y con una mezcla de sensaciones encontradas. “Arrepentido, cabreado, trastornado…Yo en la medida de lo que pude lo intenté tranquilizar”, explica el hombre, que asegura que el protagonista se quedó dormido en el coche unos quince minutos antes de dejarlo en su casa.

Sin embargo, este desencuentro no ha dejado a Amador sin ganas de feria. Al día siguiente, el viernes 22 por la noche, el hermano de ‘la más grande’ vuelve a aparecer en el recinto ferial acompañado por la mujer rubia con la que había discutido el día anterior. “Estábamos en la feria y llegó con esta chica, pero fue en plan tranquilo. Entraron en una caseta, estuvo poco tiempo y fue muy discreto”, ha sentenciado el testigo al programa de Telecinco. Sin embargo, a la acompañante del ex de Rosa Benito sí la notan algo triste tras la discusión del día anterior. “Iba como asustada. De: ‘a ver lo que me encuentro’”, ha explicado el declarante. En esta ocasión, Amador se comporta y la pareja abandona el recinto gaditano sobre las diez de la noche y sin protagonizar, de nuevo, ningún altercado. Una actitud que, como cuenta el testigo, no ha sorprendido a nadie de la localidad pues asegura que lo vecinos conocen al hermano de la Jurado por “su mal genio” y por tener “cuentas pendientes y deber dinero por todos lados a mucha gente”.