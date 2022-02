Los dardos camuflados de Rosa Benito a su sobrina Rocío Carrasco

Rosa Benito ha sido una de las protagonistas de Montealto, desde que Roció Carrasco hablara sobre ella en el documental donde cuenta sus vivencias. Esta emisión ha hecho poner patas arriba el pasado de la exmujer de Antonio David Flores donde habla de su familia, entre ellos la colaboradora de Ya es mediodía, que no ha tardado en contestar.

Respecto a la cuñada de la cantante Rocío Jurado, Carrasco ha declarado que «Rosa [Benito] va cambiando de versión, va cambiando de opinión y va cambiando de registro. Rosa es veleta, dependiendo de quién le dé el toque de atención». Sin embargo, la exmujer de Amador Mohedano ha querido mostrar una actitud positiva en sus declaraciones aunque no le han faltado algunos dardos en su aparición en la cadena de Mediaset.

El pasado lunes Rosa Benito contestó a su sobrina asegurando que ella sí estaba dispuesta a recuperar la relación que mantenían y que tiene una llamada pendiente, aunque terminó su discurso diciendo “Rocio yo sí te quiero en vida, eso sí, yo no me alejaría nunca de mis hijos”, refiriéndose a la delicada situación que mantiene Carrasco con los dos hijos que tuvo durante su matrimonio con Antonio David.

También quiso hacer alusión a las fuertes declaraciones que realizó Carrasco sobre que había sido un error darle la custodia compartida a un psicópata, a lo que Benito contestó que esto le sirvió para que Carrasco tuviera “más libertad para ir por su cuenta”, dejando claro la falta de entrega hacia sus hijos que según Benito había manifestado cuando estos eran pequeños.

Rocío le recriminó a su tía que no había sido clara a la hora de posicionarse de qué lado estaba y la tildó de veleta “Hoy va a decir una cosa y mañana si tiene que decir lo contrario lo hará, y pasado si te lo tiene que decir en tu cara te va a decir que no lo ha dicho», explicaba en el programa a Isabel Rábago. La respuesta no se hizo esperar y la colaboradora del programa Ya es mediodía quiso defenderse desmintiendo a su sobrina. «Yo seré muchas cosas, pero veleta creo que no lo he sido nunca… Cuando estaba en Sálvame la defendía a capa y espada ante todos esos que ahora la están poniendo de maravilla. ¿Ahí yo no era veleta? ¿Yo ahí era la ‘tita’? Yo siempre he sido una persona que nunca ha cambiado sus opiniones referentes a Antonio David Flores. ¡Jamás! Lo he juzgado, me he peleado con él y nunca he querido estar en un plató con él. Tan solo coincidí con lo de Gloria en ‘Supervivientes’ y no crucé palabra con él. Y cuando iba a ‘Sálvame’ me quedaba en una salita porque no quería estar con él. ¿Ahí no era yo veleta?».

A pesar del enfrentamiento entre ambas, la colaboradora del programa de Sonsóles Ónega prefirió finalizar la disputa con un mensaje conciliador «Me gustaría tener una conversación contigo, hablar, y decirnos lo que nos tengamos que decir. Nosotros hemos sido una familia maravillosa… ¿Qué ha pasado? No lo sé… pero me gustaría sentarme y que me contaras. Yo sí te quiero en mi vida». Pero con un último dardo, «Eso sí, yo como madre, lo digo aquí y ahora, a mis hijos los defendería por encima del bien y del mal», para volver a referirse a lo que no hace de Rocío Carrasco con sus hijos.

Las declaraciones de Rosa Benito como «yo no me alejaría nunca de mis hijos» o » a mis hijos los defendería por encima del bien y del mal» son mensajes que están muy alejados de la imagen que quiere dar la tertuliana sobre su intención de arreglar la mala relación con su sobrina Rocío Carrasco.