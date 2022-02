En vísperas de dar por finalizado Montealto, Rocío Carrasco ha intervenido en El Programa de Ana Rosa en un intento por crear la máxima expectación sobre el último capítulo de la grabación. En el plató en el que hija de Rocío Jurado pasó hasta cuatro años de su carrera profesional, ella misma ha tenido oportunidad de desvelar cuáles son las estancias de la que fuera la casa de su madre: baño, cocina y comedor. Tres habitaciones que guardan muchos recuerdos de la más grande que saldrán a la luz en cuestión de días.

En primer lugar, la esposa de Fidel Albiac ha querido hacer referencia a la importancia que tuvo la cocina de Montealto en su vida: “Era donde desayunaba con mi madre y donde le narraba muchas de las cosas que me habían pasado con el ser. Creo que es un sitio adecuado para mostrar el contenido de un baúl en el que ponía ‘niña’, un baúl en el que me he encontrado una carpeta con 48 documentos donde ella narra en primera persona lo que ha sufrido con el ser. Lo narra de una forma descarnada, narrando la vivencia de una forma muy fuerte. El equipo está preparando un documento audiovisual que se va a hacer público el viernes, así que este viernes habla Rocío Jurado», comenzó explicando la ex de Antonio David Flores a Joaquín Prat.

Más tarde también habló del comedor, donde aseguró que Jurado había «pasado mucho tiempo rodeada de gente que ha querido, tanto de su familia como otra parte de la familia que no es mediática. Voy a narrar y va a haber otro documento audiovisual donde van a quedar claras las posturas de la familia no mediática, que es la que ha estado conmigo durante todo este tiempo», aclaraba, dejando entrever que durante este tiempo también ha contado con el apoyo de algunos de sus seres queridos: «Rocío Carrasco no está ni ha estado sola con Fidel, ha vivido con Fidel en soledad porque hemos estado los dos a una, pero he tenido a mucha parte de mi familia que también ha estado ahí, no en la distancia. En el comedor se van a ver las posiciones de la familia no mediática», confesaba Rocío, esperando a que llegue el viernes para que salga a la luz su verdad. Y es que por si fuera poco, Rocío también ha asegurado que probará que esta parte de su familia tenía constancia sobre el maltrato que recibía por parte del exguardia civil: «Narro la parte de mi vida que queda, pero todo lo que queda lo puedo demostrar».

La respuesta a Rocío Flores

Teniendo en cuenta que El Programa de Ana Rosa es donde Rocío Flores colabora frecuentemente y ha tenido oportunidad de dar respuesta a las polémicas que han girado en torno a su familia, Joaquín Prat no ha desaprovechado la oportunidad de preguntar a Carrasco por sus hijos. Un tema que le sigue doliendo y del que habla muy apenada: «Si pudiera reescribir mi historia, mis hijos estarían conmigo, no habría cometido errores que asumí cuando hice el documental. He cometido muchos errores, como el de dar la custodia compartida a un psicópata porque no quería causar daño a dos niños pequeños», apuntaba, para después poner el foco de atención en la influencer: «Creo que lo que he contado sobre ese episodio de mi hija es imprescindible para que mi historia se entendiera, lo he contado con todo el dolor de mi corazón para que esos 20 años que he estado enterrada en vida se pudieran entender. Para mí no es un plato de buen gusto, porque al final lo único que genera ese episodio es dolor en ella y en mí. He salido hace 6 meses de estar bajo tierra, y en 6 meses no puedo cambiar todo lo que se ha formado y esa mentira con la que ha crecido todo el mundo, incluida ella. Ha llegado el momento de dejar a mi hija a un lado», zanjaba, dejando claro que a partir de ahora no mandaría mensajes públicamente a Rocío Flores. No obstante, ha asumido no estar capacitada «ni emocional, ni médica ni personalmente para dar pasos» que se le piden continuamente, como un acercamiento a su hija: «Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y cada uno sea consecuente y consciente», señalaba, lanzando así un dardo cargado de positividad con respecto al futuro. Pero por el momento, prefiere no hacer alusión al tema de su hijo: «Es un tema que para mí es dolorosísimo, y cuando se tenga que ver, se verá. No es un tema del que vaya a hablar, por lo menos de momento».

¿Más cerca de Gloria Camila?

Pese a que Gloria Camila se ha mostrado muy tajante en Ya son las ocho con su hermana, Rocío Carrasco ha hecho hincapié varias veces en su juventud como excusa para quitarle de toda culpa sobre lo sucedido. Una postura que sigue manteniendo y por la que no descarta que tenga lugar un acercamiento con la hija de Ortega Cano: «De tener que darse, hay que darle mucho tiempo. Yo me tengo que recomponer, yo tengo que seguir trabajando en mí porque al final yo he empezado a vivir y he dejado de malvivir hace seis meses. Necesito unos tiempos, una recuperación y ponerme en orden yo primero. Estoy fuerte, estoy mucho mejor, pero no estoy recuperada al 100%, me queda mucho camino que recorrer», señalaba. Es pro ello que considera que En el nombre de Rocío puede ser la razón perfecta para que algunas personas de su entorno consigan entender su situación: «He escuchado a todos y yo he sido incapaz, ahora soy capaz de explicarlo, a ver si así se me entiende un poco más. Esa conversación con Gloria, si tiene que llegar, llegará en el momento en el que yo esté preparada», añadía.

Aún así, Rocío tiene claro que la percepción que todos sus familiares tienen sobre Fidel Albiac es obra de Antonio David: «El ser ha ido minando y ha ido creando un caldo de cultivo donde ha puesto el foco en Fidel. (…) Él pone a gente por delante para luego él irse de rositas. Él va haciendo eso y va creando esa imagen, pero igual que la imagen que ha creado de mi», señalaba Carrasco, defendiendo en todo momento a su marido y apoyo fundamental.

Desmiente a Ortega Cano

Con respecto a las afirmaciones de Ortega Cano en las que Rocío Carrasco y Fidel le habrían echado de Montealto, la hija de la cantante ha respondido contundente: «Eso nunca ha sucedido. Hay una albacea, que es la que se encarga de cumplir con la voluntad de mi madre, que es la que decide en su testamento que en esa casa no se quede a vivir Ortega Cano. Él cuando la casa se pone en venta, se va en diciembre, y empieza antes a llevarse sus cosas porque no era de agrado para él estar en la casa porque le recordaba a ella, pero eso ahora no se puede revertir a que yo le he echado de una casa porque es incierto», aseguraba Rocío en pleno directo.

Las represalias de Antonio David Flores

Ante todo, Rocío Carrasco ha dejado claro que Antonio David «no le ha denunciado por la docuserie». Además, tampoco cree que vaya a hacerlo: «Eso supondría poder ir a un juzgado y aportar todo lo que digo, y todo se puede probar, ya me gustaría a mí que me denunciara. Me encantaría para poder cerrar esta historia de una vez, pero en el juzgado», asumía, explicando además que la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva ha causado un antes y un después en su día a día: «Yo vengo de estar encerrada y de que de repente me insulten por la calle. Pero de repente siento el apoyo y el cariño, las miradas cómplices y el empuje, y al final eso también es lo que te da fuerza para seguir en el proceso de recuperación y para saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien», finalizaba, muy satisfecha con su nueva etapa televisiva y con las alegrías que ha conllevado. Un sentimiento que compartiría Rocío Jurado en vida y así lo cree su hija: «Mi madre estaría orgullosísima de mí. Tendría una dualidad de sentimientos, por una parte estaría muy orgullosa de mí por haber sido capaz de hablar, de enfrentarme, de vencer el miedo. (…) Si ella estuviese viva seguramente nada hubiese sucedido, pero como no lo está va a experimentar un dolor muy grande con esa familia mediática, que no hubiera tenido narices a hacer lo que hicieran conmigo si ella hubiese estado viva».