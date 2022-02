Cada vez que Rocío Carrasco hace una aparición pública, los cimientos del clan Mohedano tiemblan. En esta última ocasión no iba a ser menos, y la última entrega de Montealto no estuvo exenta de polémica. Fue el pasado viernes por la noche cuando la hija de Rocío Jurado relató lo complicado que había sido no contar con el apoyo de sus familiares en los momentos más difíciles de su vida, un testimonio que provocó la llamada inmediata de José Antonio, marido de Gloria Mohedano, que no parecía estar muy de acuerdo con su sobrina.

El que fuera cuñado de “la más grande” aseguro que la familia materna de Rocío “no cree completamente” la versión de la ex de Antonio David Flores cuando asegura que habría sido maltratada por su propia hija y por su exmarido. Unas palabras que causaron las críticas de todos los colaboradores presentes en el plató en aquel momento, trascendiendo a los programas posteriores.

Durante la última emisión de Viva la vida, Ortega Cano aprovechó para intervenir en directo de manera telefónica para posicionarse contra la intervención de su cuñado: “Estoy mal y afectado porque son cosas que no traen nada bueno para nadie, todo lo contrario. Somos una familia que ha estado unida y que ha vivido cosas bonitas y ahora, no sé por qué, ha tenido que cambiar de esta manera. (…) Cuando hablo de familia bonita me refiero a la que había cuando vivía Rocío, y ahora las cosas han cambiado demasiado, esto es muy complicado”, comenzaba explicando para lanzar de nuevo un dardo al marido de Gloria: “José Antonio no es portavoz de nadie, se habló de la posibilidad de que era un poco el portavoz de nuestra familia cuando empezó todo esto pero luego se decidió que no”, sentenció. Pero su relato no quedó ahí y continuó desaprobando la actitud de José Antonio: “La llamada fue muy desacertada porque él estaba muy distanciado del tema que se estaba hablando, no creo que él tenga conocimiento de las cosas de las que habló, estuvo regular”, zanjaba.

Aún así, estas palabras nada tenían que ver con un cambio de posicionamiento por parte del diestro. El marido de Ana María siguió fiel en sus convicciones al explicar contundentemente su versión con respecto a su salida de Montealto: “Me obligaron a irme de Montealto, a mí y a mis hijos, y fueron Fidel Albiac y Rocío Carrasco. Cogimos unas maletas y nos fuimos en una furgoneta porque nos obligaron”, desvelaba, algo muy diferente a lo que explicó Rocío Carrasco, asegurando que fue su madre quien “dejó por escrito que su marido no viviera en esa casa”.

En cuanto al cambio de actitud de José Ortega Cano a favor de Antonio David, el torero ha confesado que en varias ocasiones ha tenido disputas con el exguardia civil por defender a la hija de la que fuera su esposa: “Yo he tenido que intervenir en muchas ocasiones en temas familiares concretamente con Antonio David, yo he tenido mis altibajos con él por defender a Rocío Carrasco. He tenido que intervenir en varias ocasiones a favor de Rocío porque ella se ha portado muy irregularmente, pero pese a eso yo la he defendido en muchas ocasiones”, sentenciaba. Por su parte, Ana María Aldón se ha desmarcado por completo de la familia de su marido al desvelar que ella cree a Carrasco porque “existe una sentencia” en la que aparecen reflejados los malos tratos de Rocío Flores hacia su madre.