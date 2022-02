José Antonio, marido de Gloria Mohedano, llama en directo a Rocío Carrasco: «No cuenta la verdad»

Once meses después de la emisión de la primera entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, se ha pronunciado José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano. Lo ha hecho vía telefónica en directo. Lejos de mostrar empatía por el testimonio de la hija de Rocío Jurado ha asegurado que no se cree ciertas partes de su relato. Palabras que han dejado atónitos a los colaboradores presentes en el plató.

José Antonio ha reconocido que le gustaría matizar ciertas partes de la historia que ha contado Rocío Carrasco sobre el episodio de Antonio David Flores y el que vivió la hija de la artista con su hija, Rocío Flores, a pesar de que existe una sentencia. “Creo que es una falta de respeto lo que estás haciendo”, ha opinado Jorge Javier Vázquez. “No hay nada peor que la ignorancia”, ha añadido Rocío. «No cuenta la verdad. Ningún familiar nos creemos la versión de Rocío Carrasco sobre la agresión a su hija», ha insistido José Antonio. «Lo que no soportan es que yo avance y me reconstruya», ha dicho Rocío más segura y fuerte que nunca.

Después de colgar el teléfono José Antonio, Rocío Carrasco se ha quedado en silencio para después decir que: «a pesar de todo lo que ha pasado no deseo nada malo a mi familia», pero también ha insistido en que su madre sabía «como eran».

La noche ha dado para mucho, tanto que no se han podido enseñar las tres estancias que quedaban por mostrar: el comedor, la cocina y el despacho. «Las abriremos, próximamente», ha dicho el presentador.

Rocío Carrasco, también ha tenido que hacer frente a las declaraciones que ha hecho su hija sobre ella y Fidel Albiac. «Voy a empezar por el final. Sus vivencias a las que ella se refiere están reflejadas en un atestado de la guardia cicivl cuando me denunció falsamente por maltrato», ha explicado. «Sus vivencias a las que ella se refiere están reflejadas en un informe de psicosocial del Juzgado de Menores que la condena. Sus vivencias en esa casa están reflejadas en tres informes psicosociales del Juzgado. Si las quiere volver a contar…», ha dado a conocer.

«Esas son sus vivencias que ella usa en conveniencia con su padre para hacer todo lo que hizo. Sus vivencias no le hacen falta mucho más tiempo porque son tres papeles”, ha dicho Rocío. Ha sido entonces, cuando Jorge Javier le ha preguntado si ha sentido en que en algún momento le han faltado al respeto. “No cesa. Mira no cesa. A eso me estaba refiriendo con que el ser no deja de estar. Esto es un claro reflejo y una obviedad de algo que yo llevo diciendo durante mucho tiempo”, ha añadido la hija de Pedro Carrasco.