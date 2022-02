Gloria Camila contesta a las últimas y duras declaraciones de Rocío Carrasco: «Nadie tiene la verdad absoluta»

Gloria Camila ha dado un paso al frente. Si bien hace unas semanas su actitud era conciliadora con su hermana, Rocío Carrasco, ahora parece que ese acercamiento que se podría producir podría retrasarse. Pese a que la colaboradora siempre ha dejado las puertas abiertas a una posible reconciliación, lo cierto es que, también se ha mostrado molesta con algunos comentarios que ha realizado la hija mayor de Rocío Jurado. Sobre todo, en todo lo que acontece al especial Montealto, espacio en el que se homenajea la figura de La más grande al reconstruir ocho de las estancias en las que pasó más de 20 años.

Durante su intervención en Ya son las 8, programa para el que colabora habitualmente, Gloria Camila, ha tenido la oportunidad de responder en directo al último “consejo” que le lanzó su hermana el pasado viernes en El precio del silencio, formato presentado por Jorge Javier Vázquez. «¿Sientes que te echan al ruedo?», ha preguntado la presentadora. «No, la verdad que no lo considero así. Yo hablo de lo que quiero, puedo y que creo que debo de hablar y, lo que no no lo hablo. Y cuando hablo de algo lo hago a ciencia cierta o creo conocerlo y lo expongo. Igual que luego me puedo equivocar en muchísimas cosas. Nadie tiene la verdad absoluta ni nadie siempre habla sin equivocarse sin ningún error. Estoy harta de decir que yo estoy disponible y dispuesta a escuchar la otra parte que llevo tiempo esperándolo. Y ahora me voy a tener que enterar por una serie documental», ha comenzado diciendo. «Voy a esperar, voy a ver, a escuchar y a callar y, luego…», ha añadido reflexiva. Gloria Camila ha recriminado, también que, «hable lo que hable y diga lo que diga es porque estoy manipulada».

Gloria ha podido ver en directo la respuesta de su hermana hacia su hija. Se ha mostrado imparcial, tal y como ella misma ha revelado, pero ha querido indicar que «lo que voy a decir de este tema, aunque siempre he sido partidaria de no meterme porque esa historia le pertenece a mi hermana y a Rocío, sí te puedo decir que Rocío tiene su opinión de Fidel desde hace mucho tiempo y también sé que Rocío vive desde pequeña hasta los quince años creo y son muchas vivencias que solo en la que se enfocan. Entonces no solamente existe esa, tanto para bien como para mal».

La colaboradora ha recalcado que ve «mal» a su sobrina y que es la que «peor lo está pasando» con todo este entramado familiar. Tampoco ha querido revelar muchos más detalles, ya que es un tema que «le corresponde a su hermana y a su hija».

Las declaraciones de Rocío Carrasco

El pasado viernes Telecinco tenía previsto enseñar las tres estancias restantes que quedaban por mostrar de Montealto. Sin embargo, la actualidad marcó los ritmos y no hubo tiempo, ya que las contundentes declaraciones de Rocío Carraco y la inesperada llamada de José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, ocuparon la mayor parte del tiempo. Durante los días anteriores, Gloria Camila sacó a la luz que Fidel Albiac presuntamente les llamaba “inmigrantes” a ella y a su hermano, José Fernando, entre otras cosas. Motivo por el cual, Rocío Carrasco contestó tajantemente a su hermana.

«Mira yo a Gloria…es una mi hermana, es una mujer, pero muy joven. Yo sé que Gloria esta de verdad lo digo y siempre lo diré, siempre he hablado con cariño de ella. Yo no la meto en el mismo saco, sé que Gloria es una mujer joven que esta influenciada, desgraciadamente tiene 9 años cuando muere nuestra madre…”, comenzó diciendo. «Gloria no ha tenido tiempo, ni conciencia, ni madurez suficiente como para saber lo que pasaba o dejaba de pasar. Gloria no puede tener ciertos recuerdos porque no le pertenecen por edad. Un niño empieza a acordarse y a tener memoria a partir de los 6 años. Entonces, Gloria no ha tenido por desgracia vivencias de las que esta hablando. Cuando ella dice ahí que su padre cuando ha hecho falta ha pagado… pues mi vida, no ha hecho falta nunca porque no ha pagado nunca», expresó con contundencia Rocío.

De hecho, Carrasco lanzó un mensaje a toda la familia. “Sí me gustaría decirles a todos estos que se están encargando de echar a otra niña al ruedo que tengan vergüenza y huevos y, que lo que quieran que lo hagan ellos, que estoy aquí que no tengo miedo. Esa que salió en el documental de antes ya no existe y si existe ya queda muy poquito de ella. Sed valientes y dejad de decirle a la niña lo que tenga que decir. Decirlo vosotros y tened huevos que estoy aquí”, sentenció.