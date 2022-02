Rosa Benito tiende la mano a Rocío Carrasco. La que fuera cuñada de Rocío Jurado se ha pronunciado en Ya es mediodía y ha lanzado un contundente mensaje a la hija de la artista. Visiblemente emocionada y, sobre todo, muy tajante, Rosa ha repetido en varias ocasiones que quiere que Rocío Carrasco esté en su vida. “Me gustaría sentarme contigo y que me contaras. Tener una conversación contigo y decirnos lo que nos tengamos que decir”, ha dicho Rosa Benito.

La colaboradora ha recalcado en varias ocasiones a lo largo de su intervención que quiere a Rocío Carrasco. “Hemos sido una familia maravillosa”, ha dicho. Rosa ha insistido en que ella habla por sí misma: “para querer a la gente no hay que posicionarse, y yo a ella la quiero y ella lo sabe”, ha explicado. Rosa ha recalcado en que no se va a apartar de la familia, pero que Rocío Carrasco también es parte de su familia, “aunque ahora no quiera”.

“Te lo digo con todo el amor del mundo, desde el corazón”, ha insistido la colaboradora, que ha asegurado que Rocío sabe que ,si la necesita, va a estar allí. Rosa también ha asegurado que ella no se entera de todo lo que en el pasado le ha ocurrido a la hija de Rocío Jurado hasta que ella lo cuenta en la docuserie: “yo me entero cuando se entera España entera, y me derrumbo”, ha sentenciado. A la colaboradora se la ha criticado mucho porque no ha visto entera la docuserie de su sobrina: “me da igual. No quiero verla, no quiero nada que me haga sufrir”, ha dicho.

Las palabras de Rosa Benito contrastan con las recientes declaraciones por parte de Rocío Carrasco sobre su tía. Según la hija de la artista, “Rosa va con el viento, según cuántas veces suene su teléfono va cambiando de opinión, versión, registro. Rosa es veleta dependiendo de quien le dé el toque de atención”, aseguraba recientemente Rocío. Unas declaraciones a las que Rosa ha respondido: “yo veleta no he sido nunca, porque a mí mis emociones me han podido y por eso he tenido las acciones que he tenido”, ha asegurado. “Soy una persona que no ha cambiado jamás su opinión sobre Antonio David Flores, jamás. Creo que es una persona que ha hecho mucho daño”, ha dicho. “Yo como madre, a mis hijos los defendería sobre el bien y el mal, y si eso es ser veleta, pues soy veleta”, ha zanjado la colaboradora.

Fue hace casi un año cuando Rocío Carrasco rompió su silencio a través de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un programa especial en el que la hija de la cantante Rocío Jurado se sinceraba sobre algunos de los aspectos menos conocidos de los últimos veinticinco años de su vida y donde ofrecía un testimonio desgarrador de todo lo que le había ocurrido con su exmarido, Antonio David Flores.