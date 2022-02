Antonio David saca la cara por Marta Riesco en su peor momento

Podría decirse que cada vez que Antonio David hace una aparición pública, consigue que ésta no pase desapercibida para nadie. Y es que tras haber arremetido duramente contra Jorge Javier Vázquez al llamarle “la vedette de Badalona”, el exguardia civil ha querido dar un paso más allá haciendo uso de su canal de YouTube para lanzar “Montealto”, un nuevo vídeo en el que ha hecho referencia a algunos de los temas más candentes de la actualidad.

En primer lugar, el ex de Rocío Carrasco quiso dejar clara su postura favorable hacia Marta Riesco. Pese a que en las últimas horas han sido muchos los rumores que apuntan hacia una posible ruptura entre ambos, el que fuera colaborador de Sálvame se ha mostrado muy enfadado por el trato que ha recibido la periodista por parte de algunos medios de comunicación: “Hace unos meses ya advertí que se estaba señalando con letra escarlata a una persona por estar conmigo. Siendo la gran persona que es y la gran periodista que es, en el terreno profesional se la ha intentado ridiculizar, y en el terreno personal se la ha tratado de estigmatizar como mujer. Todo con el único objetivo de hacerme daño a mí y tener una persona más que meter en la picadora de carne para generar audiencia”, comenzaba explicando Antonio David.

Pero su testimonio no quedó ahí, y el padre de Rocío Flores señaló directamente a todos aquellos que habían contribuido al malestar de Riesco, calificando como “cruel, injusta y desproporcionada” la presión mediática hacia ella en los últimos días: “La imagen que se ha dado de ella no corresponde en absoluto con la realidad. No han tenido ni siquiera en cuenta que sea periodista ni la difícil posición en la que se encuentra por el hecho de estar relacionada conmigo, trabajando en la cadena donde día tras día me insultan y me consideran su enemigo número uno”, continuaba diciendo el youtuber, lanzando además una petición directa a su queridísima Marea Azul: “Os pido que no caigamos en la trampa de siempre, que no entremos en su juego: no quiero hablar de cuestiones privadas de personas que hay a mi alrededor, no quiero hablar de mi vida privada, no quiero seguir dándoles contenido, no quiero que activen la máquina de picar carne con las personas que están a mi alrededor. No les demos los contenidos que no tienen”, finalizaba, dejando entrever que su guerra con el programa del que formó parte continúa vigente.

Durante su vídeo continuó centrándose en el tema que le llevó a poner el título: “Montealto”. Todo apuntaba a que la grabación iba a ser un dardo a la que fuera su esposa: “Lo he titulado Montealto ahora que está muy de moda, aunque me gustaría poneros en contexto sobre algunas cosas”, apuntaba Antonio David, haciendo referencia a la última entrega de Telecinco en la que se recreó la casa de Rocío Jurado con la explicación de Carrasco. En esta también se habló sobre En el nombre de Rocío, la próxima docuserie de la hija de “la más grande” en la que sacará a la luz todos los entresijos de los Mohedano con documentación de su madre. Algo que según Flores no es del todo cierto y que solo en el estreno de la docuserie descubriremos.