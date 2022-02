Las desconsoladas lágrimas de Rocío Carrasco al ver el dormitorio donde falleció su madre

Rocío Carrasco ha resurgido de sus cenizas. Se va a cumplir un año en las próximas semanas desde que reapareciera públicamente. Lo hizo en forma de docu-serie: Rocío: contar la verdad para seguir viva. Formato en el que habló de su traumática historia de amor con Antonio David Flores y el motivo por el que se distanció de sus dos hijos, Rocío y David Flores, entre otras cosas. Meses después se sumergió en otro proyecto, El último viaje de Rocío, programa en el que se pudo ver cómo varios camiones trasladaban los enseres de La más grande. Ahora, gracias a Montealto, los telespectadores podrán ver ocho de las estancias de la casa en la que vivió la artista.

Una nueva entrega de Montealto se emitía este viernes por la noche en Telecinco. Nervios, emoción y nuevas estancias han visto la luz en un enclave en el que algunos de los secretos de Rocío Jurado han salido a la luz. Nada más comenzar el espacio Mario Jefferson realizaba una cover con el exitoso hit de Ay mamá de Ribogerta Bandini, banda sonora que se ha utilizado para el especial a la artista. El pasado martes se mostraba la primera de las estancias, el dormitorio de Rocío Carrasco.

A lo largo de esta emisión los telespectadores han podido ser testigos de cómo eran tres de las estancias más importantes de la casa de la intérprete de Como una ola, pero sin duda alguna, hay una a la que Rocío le ha tenido cierto respeto: el dormitorio donde falleció su madre. Nada más subir el telón rompía a llorar desconsoladamente ya que los recuerdos se apoderaban de ella. Jorge Javier Vázquez le ha preguntado que cuáles fueron las últimas palabras que le dijo a la artista, pero Rocío no tenía fuerzas para responder y optaba por el silencio mientras intentaba aguantar el llanto.

“No puedo mirar a la cama, lo siento, pero no puedo”, confesaba con un hilo de voz mientras se sembraba el silencio en el plató. “He tenido una mezcla de emociones cuando estaba ahí no quería por nada del mundo que se abriera luego he pasado a querer. No he querido mirar y he probado y me ha dado tranquilidad. Y estoy tranquila y serena”, decía ya algo más calmada después de vivir un momento repleto de emoción.

Rocío Carrasco narraba que durante el último mes de vida de la cantante no quiso salir de casa. «Su día a día era que ella quería estar conmigo, ella quería estar con mis tios, mis primos…», indicaba. Después, recordaba que ella tenía fe de que su madre no tuviera el desenlace que tuvo. «Yo fui consciente al final y ella era consciente, pero ella no quería el desenlace que iba a tener. No se quería ir. Era una situación muy complicada. Ella sabía que yo tenia esa fe de que al final eso no iba a suceder. Yo hasta ultima hora pensé que ella saldría de eso», sentenciaba apenada Rocío.