Amador Mohedano vuelve a la pequeña pantalla. El tío de Rocío Carrasco va a sentarse en el plató de Deluxe este viernes, donde va a responder a todas las polémicas que han rodeado a la familia en los últimos tiempos. El hermano de Rocío Jurado tiene en estos momentos varios frentes abiertos sobre los que pronunciarse y aunque se le ha escuchado hacer alguna declaración últimamente desde su casa de Chipiona -bien en conexiones con programas como Sálvame, o intervenciones telefónicas-, lo cierto es que no ha sido hasta ahora cuando tendrá la oportunidad de explayarse ante la audiencia.

Mohedano llegaba en la tarde del jueves a Madrid, apenas unas horas antes de sentarse en el plató. El hermano de Jurado ha coincidido con algunos reporteros que le han preguntado sobre cómo afronta este momento. “A veces hay que defenderse”, ha dicho sobre su decisión de participar en el programa. “Voy a decir mi verdad, como he dicho siempre”, ha comentado. El sobrino de Rocío Carrasco no descarta un posible acercamiento con ella: “si lo hay, yo encantado”, ha recalcado.

Una entrevista muy esperada

La participación de Amador Mohedano en el Deluxe es, sin duda, un importante paso al frente para la familia. No solo es la primera vez en mucho tiempo que el hermano de Rocío Jurado se sienta en un plató sino que, además, coincide con las recientes emisiones de los especiales de Montealto, en los que Rocío Carrasco expuso varias polémicas en relación a la familia de su madre. Además, el pasado 8 de marzo tampoco asistió al concierto homenaje a su hermana que se celebró en Madrid y que estuvo cargado de momentos emotivos.

Se espera que Amador ofrezca respuestas a todos los frentes que la familia tiene abiertos, cuando se acaba de cumplir un año desde que Rocío Carrasco se pronunció por primera vez en televisión después de tanto tiempo guardando silencio, con la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. El hermano de Rocío Jurado podrá pronunciarse en torno a los programas en los que ha participado su sobrina, pero también sobre la actitud que han tomado otros familiares, como Gloria Camila, Ortega Cano, su expareja Rosa Benito, Rocío Flores o su cuñado José Antonio.

Asimismo, a su llegada a Madrid se ha pronunciado sobre la crisis entre Ana María Aldón y el torero: “yo los quiero a los dos, a los dos los veo muy cariñosos y enamorados. Otra cosa no puedo decir. La sombra de Rocío Jurado es muy larga, pero ella también tiene su razón. Yo apoyo a los dos, al matrimonio”, ha recalcado.

De la misma manera, es posible que hable sobre Antonio David Flores, lo que ocurrió durante su matrimonio con Rocío o su actual situación, separado de Olga Moreno y en una relación con la periodista Marta Riesco.

El último de los temas que genera interés es Rosa Benito. Aunque él ha dicho en alguna ocasión que la sigue queriendo, la colaboradora no tiene interés alguno en retomar su historia de amor. Es más, en los últimos tiempos ha habido varios rumores sobre una posible nueva ilusión para su exmujer, algo que ella no ha confirmado nunca, aunque sí que ha declarado que no volvería con su exmarido. Sin embargo, Amador se ha mostrado bastante tajante: “yo de Rosa no voy a decir nada”, aunque le desea todo lo mejor. Sobre su futuro amoroso, Mohedano no ha tenido problema en bromear sobre este asunto y declarar que no tiene muchas ganas de volverse a enamorar: “voy a ir a MYHYV y ponerme de tronista”, ha declarado.