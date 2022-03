Rocío Carrasco Vs. Antonio David Flores: 365 días de un jaque mate inesperado

La emisión del testimonio de Rocío Carrasco supuso, como bien predijo el programa que lo anunció, un maremoto mediático para todos sus protagonistas. Pero fue mucho más allá. Incontables colaboradores y periodistas especializados en crónica social fueron entonando el mea culpa ante las desgarradoras declaraciones de la hija de Rocío Jurado. Lo que durante más de dos décadas fue señalado como un silencio culpable se tornó en una complicadísima realidad en la que el terror, la depresión y el intento de quitarse la vida de su protagonista tiraron por tierra el manido ‘quien calla otorga’ en el que su exmarido se apoyaba para, intervención tras intervención, seguir anulándola como madre, como persona y como mujer.

Doce meses después y con el homenaje a Rocío Jurado el pasado 8 de marzo aún muy reciente, Rocío Carrasco se ha convertido en un icono para muchas mujeres. Un ejemplo de superación, una víctima de la violencia machista y vicaria que ha logrado sobreponerse a las zancadillas continuas del padre de sus hijos. Una mujer que, tras años de espera, ha desterrado a quien ella llama ‘el ser’ de un universo al que jamás habría llegado de no ser porque, con apenas 17 años, la hija de La más grande cometió el error de enamorarse de él.

El 16 de marzo de 2021 el testimonio de Rocío Carrasco desató un efecto mariposa en la vida de Antonio David Flores que, a fecha de hoy, parece no haber terminado. Lo que en un principio parecía que sería una nueva situación mucho menos cómoda para el exguardia civil en su papel de colaborador de televisión, se convirtió en un precipicio laboral y personal del que, por ahora, no ha conseguido salir. El malagueño no solo perdió su credibilidad. En este periodo de tiempo, Antonio David ha perdido su trabajo en televisión, ha visto como las revistas desde la que había concedido tantas y tantas exclusivas le cerraban sus páginas y ha roto su matrimonio con Olga Moreno. Una serie de cambios por los que Flores ha culpado tanto a la prensa como a la madre de sus dos hijos mayores sin asumir ninguna responsabilidad, incluso en algo tan íntimo como su separación, cuyo duelo ya vivió en compañía de la periodista Marta Riesco.

Un año más tarde de aquel martes previo a la primavera, la hija y la novia de Antonio David Flores han puesto en pausa su amistad, a pesar de compartir plató en El programa de Ana Rosa. Su última esposa vuelve a sonreír arropada por los suyos, tal y como recogían las revistas en sus ediciones más recientes, y Rocío Carrasco ultima los detalles de su próximo emite: En el nombre de Rocío. Él, por su parte, vive a caballo entre Málaga y Madrid, repartiendo su tiempo y presencia entre su familia y su pareja, flanqueado por su equipo legal y de representantes y con un canal propio en Youtube como tabla de salvación en lo que a aparecer en pantalla se refiere. Una especie de trabajo como autónomo con el que cubrir, en el aniversario de su despido fulminante, lo que parece un imposible regreso a la televisi