Gloria Camila explica el motivo por el que no fue al concierto organizado por Rocío Carrasco

El martes 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que Rocío Carrasco se marcó en el calendario, ya que organizó para ese mismo día un concierto benéfico, Mujeres que cantan a Rocío Jurado, pues parte del dinero recaudado irá destinado a la Fundación Ana Bella, para ayudar a mujeres víctimas del maltrato -teléfono contra el maltrato 016-. El evento tuvo lugar en el WiZink Center de Madrid y hasta el lugar se desplazaron numerosos rostros conocidos, entre los que se encontraban, Terelu Campos, Carmen Borrego, Carlota Corredera, Isabel Rábago, Alba Carrillo, entre otros.

Sin embargo, hubo grandes ausencias como era de esperar. La mala relación que mantienen algunos miembros de la familia Mohedano Flores y José Ortega Cano, con Rocío Carrasco, provocó que no acudieran al espectáculo que estuvo marcado por los hits que en su día cantó La más grande y que fueron interpretados por Anabel Dueñas, Lorena Gómez, Rigoberta Bandini, Pastora Soler, entre otras cantantes. Este jueves Gloria Camila ha confesado en Ya son las 8 el motivo por el que no acudió al show celebrado en la capital y que además, también rendía homenaje a su madre.

«Sí que he visto en Instagram pues eso, algunos vídeos de las artistas que cantaron y la verdad, es que fue un conciertazo», ha comenzado diciendo la hija de José Ortega Cano. «Todas las que cantaron las canciones me pareció que lo clavaron y no tengo ningún pero. Siempre que sea un homenaje bonito, con respeto y con cariño bienvenido será y yo lo veré siempre súper bien. Bueno, quiero decir que me invitó la cadena porque invita a todos los colaboradores, pero decidí no ir», ha añadido.

Instantes después, la colaboradora ha explicado el por qué tomó la decisión de no ir pese a que sí estaba invitada. «Las cosas son como son y ya está yo creo que al final ir es como que hubiese sido criticada al igual que si no voy. Preferí quedarme en mi casa y ya está», ha confesado Gloria. «¿Te hubiese gustado ir si las cosas fuesen de otra forma?», ha preguntado Sonsoles Ónega a lo que ha respondido la tía de Rocío Flores que «hombre al final me parece que es una labor que es por el Día de la Mujer, por la igualdad y contra la violencia de género… Al final es una causa bonita y sí, me parece que sí hubiese ido en otra circunstancia», ha comentado.

Este próximo viernes se emitirá en Telecinco el concierto al compelto y los colaboradores que se encontraban en el plató han querido saber si Gloria Camila lo verá desde la tranquilidad de su hogar o en compañía. «No lo sé mañana dónde estaré porque mañana tengo una cena, entonces no sé si estaré a la hora en la que lo emitan. No voy a mentiros», ha terminado diciendo muy sincera.