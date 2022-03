El mensaje de Rocío Carrasco a los Mohedano en su reaparición televisiva

Con “muchos nervios” y muy emocionada. Así ha reaparecido Rocío Carrasco horas antes de comenzar el concierto titulado Mujes cantan a Rocío Jurado que se celebra este martes Día Inernacional de la Mujer en el WiZink Center de Madrid. Cita a la que acudirán numerosos rostros conocidos. Además, la gala cuenta con Isabel Jiménez y Mercedes Milá como maestras de ceremonias en un día clave. Después de terminar la emisión de Montealto, espacio en el que se reconstruyeron 8 estancias de la vivienda en la que pasó más de veinte años La más grande, la madre de Rocío Flores se tomaba un breve descanso televisivo, ya que próximamente también se emitirá la segunda entrega de su docu-serie: En el nombre de Rocío.

Mientras se ultimaban los últimos detalles del espectáculo que reunirá a grandes artistas como Rigoberta Bandini, Lorena Gómez, Pastora Soler, entre otras, Carraco ha sacado unos minutos para hacer una intervención en Sálvame. “Estoy muy nerviosa porque es mucha responsabilidad, mucha gente, mucho público, muchos artistas… Es el día que es… es ella… Más cosas no puedo tener para estar más nerviosa”, ha comenzado diciendo.

“Ella hubiese disfrutado mucho en un día como hoy”, ha añadido después. “¿Qué canción crees tú que cuando la escuches te va a emocionar más?”, ha preguntado Adela, ya que la presentadora ha podido desplazarse hasta el lugar del evento para hablar con sus protagonistas. “Mira eso es cuando a las madres se les pregunta ¿a qué hijo quieres más? Es absurdo, no. A mi las canciones me gustan todas y da la casualidad de que cada artista se lleva el tema a su historia, a su terreno y a su estilo. Son todas maravillosas, de verdad. No hay un pero que ponerle a ninguna de ellas. Hay versiones maravillosas…”, ha comentado Rocío Carrasco.

Jorge Javier Vázquez que se encontraba en el plató ha querido intervenir preguntándole a Rocío sobre qué piensa de que ningún miembro de la familia vaya a acudir al espectáculo en homenaje a la figura de Rocío Jurado. “Si hubieran querido venir que hubieran venido. Que hubieran pagado la entrada para la fundación Ana Bella y hubieran venido”, ha dicho tajante la hija de Pedro Carrasco. Más allá de su conflicto familiar, Rocío Carrasco no ha querido entrar en más detalles y ha querido dejar todo el protagonismo al evento que lleva meses organizando.

Todavía no ha salido a la luz la fecha en la que se emitirá la segunda entrega de su documental, aunque por ahora, sí se sabe que se estaban editando los episodios que continuarán explicando el motivo por el que se distanció de algunos miembros de su familia como su tío, Amador Mohedano, José Ortega Cano o sus hermanos, Gloria Camila o José Fernando, entre otros.