Una sorpresa y una importante ausencia, así ha celebrado Gloria Camila su 26 cumpleaños

Rodeada de sus más allegados, Gloria Camila ha celebrado su 26 cumpleaños al más puro estilo Pasión de Gavilanes. Aunque la colaboradora de Telecinco ya había soplado las velas el pasado lunes, ha sido este sábado cuando ha querido reunir a la gente que más quiere en un fiestón, rodeados de sombreros, botas de cowboy y hasta un toro mecánico. Al ritmo de No rompas más, los invitados han podido disfrutar de una enorme paella para coger fuerzas y volcar toda su energía en la actuación final de D’Jaleo, un grupo musical de flamenco fusión.

Entre los invitados se han dejado ver José Ortega Cano, Ana María Aldón y los hermanos de la cumpleañera, con quienes mantiene una relación muy especial. “La verdad es que lo hemos pasado súper bien, con gente que queremos, con gente unida y con gente cercana”, ha declarado frente a las cámaras. Ortega Cano también ha querido atender a los medios que esperaban fuera de la finca: “Siempre estamos unidos. Siempre intentamos unir y que la familia esté unida. La familia es lo más bonito que hay en la vida”.

Una de las invitadas más especiales ha sido la pequeña Rocío, de tan solo cuatro años, hija de José Fernando, que se ha reencontrado con su familia paterna después de mucho tiempo. Aunque sin duda, quien más ha faltado al lado de la cumpleañera ha sido Rocío Flores, que su ausencia era confirmada por Ana María al poco tiempo de empezar la fiesta. La mujer de Ortega Cano no ha querido desvelar el motivo que habrá llevado a la joven para no estar en este día tan especial para su tía, pero ha confesado que la fiesta estaba siendo divertidísima.

El momento más divertido para la protagonista ha sido, sin duda, el toro mecánico. En sus historias de Instagram ha compartido vídeos donde ella misma, subida a la atracción, se lo pasaba pipa luchando por no caerse. “Yo tenía mucha ilusión de tener un toro mecánico en mi cumpleaños y al final lo he tenido, así que genial”, ha confesado a los medios de comunicación. No cabe duda de que ha sido un cumpleaños de lo más divertido y que la protagonista del día ha disfrutado muchísimo rodeada de los suyos. “He tenido a mi sobrina, he tenido a mi hermano, he tenido a mi otro hermano pequeño, que somos tres hermanos súper unidos y súper genial. La verdad es que son todos un apoyo y un amor excepcional. Lo he celebrado con la gente que quiero y con la gente más cercana”, ha sincerado.

Quien tampoco se ha querido perder la fiesta vaquera celebrada en Buitrago de Lozoya ha sido su amiga del alma, Violeta Mangriñán quien, aún estando embarazada, no se ha querido perder este día tan emotivo. “Súper divertido, yo si lo llego a saber, hago un cumpleaños igual porque ha habido de todo. Toro mecánico, piñata, concierto en directo, así que muy guay, se lo ha montado muy bien Gloria”. Además, confesando que se encuentra súper bien, ha querido desvelar los posibles nombres de su futuro bebé, que espera junto a Fabio Colloricchio: “Si es chica Gala, y si es chico Leo”, ha afirmado sincerando que le daba igual el sexo, mientras estuviera sano. En cuanto a las polémicas de la familia de su amiga por todo el tema de Rocío Carrasco, la influencer ha dejado muy clara su posición: “He visto una familia feliz pasándoselo bien y disfrutando del día. Son una familia maravillosa y normal, yo no sé por qué la gente habla tanto”.