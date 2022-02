Rocío Carrasco ha vuelto ha hacer unas declaraciones durante la emisión de Montealto, que probablemente traigan cola al igual que ha ido ocurriendo con los episodios anteriores de este especial que rinde homenaje a la figura de La más grande. La hija de Rocío Jurado se ha referido directamente a José Ortega Cano, quien recientemente habló de su comportamiento cuando era una adolescente como “irregular”. La madre de Rocío Flores no ha dudado en contestar tajantemente mirando al objetivo de la cámara casi sin pestañear.

“Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo”, ha dicho Rocío. Palabras que, hacen referencia al accidente de tráfico en el que se vio involucrado el viudo de la artista en mayo de 2011. Incidente en el que perdió la vida el conductor del coche con el que colisionó, Carlos Parra. El 23 de abril de 2014, el torero ingresaba en la prisión de Zuera, Zaragoza. Y abandonaba el centro penitenciario el 5 de junio de 2015. “Puede que irregular haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches… No he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal”, ha añadido Rocío Carrasco.

Carrasco ha querido indicar también que: “ya quisiera Ortega Cano que mi comportamiento irregular lo hubiera tenido mucha gente de su casa”. Con estas declaraciones, la mujer de Fidel Albiac dejaba clara su postura hacia José Ortega Cano. Lejos de quedar en ese comentario las alusiones al maestro, Rocío se ha sincerado y ha dicho que si pudiera cambiar algo del pasado sería que su madre hubiese estado con él.

Pese a que todavía no se ha anunciado la fecha de estreno de la segunda entrega del documental, En el nombre de Rocío, espacio en el que narrará punto por punto los motivos por los que se terminó de distanciar de algunos miembros de su familia, Rocío ha ido dando alguna que otra pincelada.

La relación con su familia «mediática»

Rocío ha dejado claro que ni Gloria ni Amador forman ya parte de su familia.“Ellos tienen esa actitud conmigo sin yo haberles hecho nada a ninguno. Ni a Gloria ni a Ortega. Jamás les he hecho un mal. Entonces, hay mucha incomprensión. Después pienso, y analizo las cosas que yo he hablado con mi madre y te digo que no era tonta y sabía lo que tenía en su casa. Y yo ahora digo: ‘¡ah mi madre me decía esto, por esto’. Y te vas dando cuenta… Son capaces de vender su alma al diablo», ha reflexionado Rocío.

Durante su intervención televisiva, la hija de Pedro Carrasco, también ha revelado que ella se preocupaba más en el pasado por lo que pudiese sentir su madre. “El dolor que me causaba era por pensar en ella. Yo tengo una forma de ser que tardo mucho en decir basta, pero cuando digo hasta aquí, es hasta aquí y no hay marcha atrás. Para mí no existe ninguno de ellos hace tiempo que dejaron de existir. No quiero que formen parte de mi vida», ha asegurado Rocío Carrasco.