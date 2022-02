Rocío Carrasco, cronología de una historia que le ha devuelto a la vida

Pronto se cumplirá el primer aniversario de la nueva vida de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado rompía su silencio el pasado mes de marzo de 2021. Lo hacía a través de una de docu-serie en la que narraba sus vivencias, contaba cómo fue su matrimonio con Antonio David Flores y desvelaba también el motivo por el que se distanció de sus hijos, Rocío y David Flores. Un testimonio que hizo temblar los cimientos de Mediaset provocando un giro inesperado de los acontecimientos, ya que hasta la fecha solo se conocía la versión del exguardia civil.

Ahora que se cumple un año desde que Carrasco diera un paso al frente, se espera el inminente estreno de la segunda parte titulada, En el nombre de Rocío. Pieza audiovisual que recogerá los motivos por los cuales ya no mantiene relación con algunos miembros de su familia como José Ortega Cano, sus hermanos Gloria Camila y José Fernando o su tío, Amador Mohedano, entre otros.

Un giro en la historia: Antonio David Flores en el punto de mira

El origen de este último episodio mediático está fechado en el 16 de marzo de 2021. Fue el principio del fin para su exmarido. Por aquel entonces, Antonio David Flores formaba parte del grupo de colaboradores de Sálvame. Fue el citado espacio el que le puso en primicia el tráiler de lo que iba contar la hija de Pedro Carraco tras más de dos décadas en un segundo plano. Con los ojos vidriosos, el tertuliano miraba casi sin pestañear la pantalla mientras los rótulos definían “el infierno” que vivió Rocío. Esa fue la última vez que el malagueño estuvo presente en el plató.

“¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero? No voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme”, expresó muy molesto por lo que acababa de ver. Los dos primeros episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva se emitieron el 21 de marzo de 2021 y, tan solo unas horas después, Antonio David era fulminantemente despedido de Mediaset. “Tras la emisión anoche de los dos primeros episodios de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, Sálvame anuncia hoy, 22 de marzo de 2021, el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión, así como con la productora La Fábrica de la Tele. Mediaset ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo audiovisual», comunicó Carlota Corredera.

De manera paralela al spot de la docuserie, Telecinco anunció a Olga Moreno, entonces pareja de Antonio David Flores, como el fichaje estrella de la edición de Supervivientes que estaba a punto de comenzar. Tras unas semanas en las que se dudó mucho sobre si la andaluza viajaría o no hasta Honduras, finalmente lo hizo, lo que supuso un giro inesperado para el desarrollo de los acontecimientos. En un principio estaba previsto que fuera Antonio David quien defendiera a su mujer en el reality, pero tras su despido de la cadena fue Rocío Flores quien adoptó el papel de defensora de Olga. Una defensa que traspasó las fronteras de Supervivientes y que llevó a la joven a convertirse en la nueva tertuliana de El programa de Ana Rosa. En un principio, Rocío -hija- no quería comentar nada de la docu-serie hasta que no pudo más y, tras haberse emitido ya varios episodios del testimonio de Rocío Carrasco, lanzó un desgarrador mensaje a su madre.

“Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Levanta el teléfono y llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. Vamos a aclarar las cosas. No quiero más daño ni más dolor. Ya no puedo más. Yo no voy a debatir sobre el documental, pero siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que no soy así. La presión mediática que estoy teniendo desde que empezó todo esto de 24/7, de un montón de personas preguntándome todos los días las mismas preguntas… al final, por mi misma, decido explicar cómo me siento Claro que tengo sentimientos. Tengo sentimientos y no pocos precisamente. Hay muchas cosas que no son así y cuando lo digo es que es la realidad”, dijo Rocío Flores con lágrimas en los ojos.

Al ver el testimonio de su hija, Rocío Carrasco aseguraba en el plató de su docu-serie que “no era el momento” de tener un acercamiento con ella porque tenía que terminar de recuperarse. “No, porque no estoy preparada para eso. Ni ella. Las condiciones no son las idóneas”, explicó a Carlota Corredera.

El impacto del documental

En el mes de junio terminaba la emisión del documental de Rocío Carrasco. Un testimonio que, desde luego no dejó indiferente a nadie. Gran parte de la opinión pública y de las redes sociales se volcaron con su desgarradora historia. Su historia llegó al Gobierno y se llegaron a incrementar las llamadas al 016, teléfono contra el maltrato. Irene Montero, ministra de Igualdad, abrió un hilo en Twitter en el que escribió lo siguiente. “El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. Este testimonio ocupará muchas horas de televisión, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan”. Junto a este mensaje de gran repercusión iba acompañado el hastag “#RocioYoSiTeCreo”. Lema con el que se encabezó un nuevo movimiento a favor de la hija de Rocío Jurado.

La nueva vida de Rocío Carrasco

Tras romper su silencio, Rocío Carrasco pasó de estar a la sombra a ser la protagonista indiscutible de la crónica social de nuestro país. Incluso tuvo una pequeña sección en Sálvame a la que llamaron La defensora de la audiencia, espacio que en su día lidero María Teresa Campos, pero se eliminó a las pocas semanas después de dos entregas.

A partir del final del documental, Rocío Carrasco volvió a hacer cosas que antes no hacía. “Tras la serie, estoy más serena, satisfecha con el trabajo que he hecho yo conmigo misma. De dentro de un trabajo emocional muy fuerte de recolocar mis vivencias y pensamientos. Estoy esperanzada por que después de este esfuerzo… la justicia me acompañe. Que vaya conmigo de la mano. Que ese esfuerzo, mío y de muchos, sirva para algo”, aseguró en el plató de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Antes de terminar el gran año de Rocío Carrasco, salía a la luz un nuevo especial: El último viaje de Rocío. Espacio que estuvo conducido por Jorge Javier Vázquez en el que se retransmitió en directo el traslado de las pertenencias de Rocío Jurado desde el almacén donde habían estado guardadas durante más de 13 años hasta el lugar donde se ha grabado el documental En el nombre de Rocío.

Ante el inminente estreno de la segunda parte del testimonio de la hija de Pedro Carrasco, se ha emitido Montealto, programa dedicado a la figura de La más grande, ya que se reconstruyeron 8 de las estancias de la vivienda de La Moraleja en la que vivió más de dos décadas. Ahora, comienza la cuenta atrás para que Rocío Carrasco vuelva a sacar a la luz el pasado que en su día hizo que se mantuviera a la sombra al no encontrarse lo suficientemente fuerte para contar su «verdad» y seguir «viva». Por el momento, se encuentra de nuevo alejada del foco mediático. Hecho que ha llamado especialmente la atención. Muchos apuntan a que se trata de un retiro para coger fuerzas para lo que se va a emitir en breves en Telecinco.