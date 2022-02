Nuevo movimiento en Telecinco. Durante las últimas semanas fue muy habitual ver a Rocío Carrasco en distintos platós de Mediaset, respondiendo a los distintos ataques que sufrió por parte de algunos miembros de su familia. Especialmente durante la emisión de Montealto, cuando la hija de la más grande tuvo oportunidad de sacar a la luz los secretos mejor guardados de su madre, algo que no gustó a ciertos miembros del clan Mohedano.

La última entrega de Montealto tuvo lugar el pasado viernes, donde la ex de Antonio David Flores mostró algunos de los entresijos de la que fuera la casa de su madre, y también aprovechó para arremeter contra algunos rostros conocidos, entre los que está el de Ortega Cano. No hay duda de que todas y cada una de las apariciones públicas protagonizadas por Rocío Carrasco no han estado exentas de polémica, motivo por el que ahora resulta bastante extraño que no se haya dejado ver en Sálvame o en El Programa de Ana Rosa, donde el pasado día 16 de febrero mostró su lado más emotivo al hablar sobre su relación tanto con sus hijos como con su hermana.

Esta repentina desaparición ha provocado que sean muchos los que se cuestionen qué ha pasado con ella y cuál es su paradero en estos momentos. Y es que, teniendo en cuenta que será muy pronto cuando estrene la segunda parte de su docuserie En el nombre de Rocío, todo apunta a que la hija de Pedro Carrasco está dándose un descanso para volver con más fuerza que nunca a acaparar el foco mediático. Desde que se dio a conocer este nuevo proyecto, ha sido máxima la expectación que ha girado en torno a la familia Mohedano, poniéndose en el punto de mira el trato que estos otorgaron a Rocío Carrasco cuando estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de haber descrito los supuestos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David y de Rocío Flores, la hija de Rocío Jurado promete contar todos y cada uno de los detalles de las situaciones vividas con Ortega Cano o Amador Mohedano, entre otros. Un testimonio que, sin duda, dinamitará la familia y marcará un antes y un después en la cadena, algo que ya ocurrió con la publicación de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Pese a que Carrasco haya decidido darse un respiro de las cámaras, todo lo relacionado con ella y con el resto de los Mohedano continúa estando en la primera línea de las parrillas televisivas. De hecho, el pasado 17 de febrero, Rocío Flores irrumpió en El Programa de Ana Rosa para admitir que no había ninguna posibilidad de reconciliación con su madre después de lo sucedido, rompiendo a llorar momentos después de dar su testimonio. Se esperaba que su madre diera un paso al frente y abordara el problema de alguna manera, pero lo cierto es que ha preferido esperar y será durante la próxima emisión de la docuserie cuando dé las últimas respuestas de un conflicto familiar que no cesa.