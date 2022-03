Amador Mohedano se ha sentado este viernes en El Deluxe para poder aclarar todos los frentes abiertos que tiene con su sobrina, Rocío Carrasco. Esta es, la primera vez que el hermano de Rocío Jurado se sienta en un plató de televisión después después de la emisión de Montealto y de realizar el concierto homenaje, Mujeres Cantan a Rocío Jurado, celebrado en el WizinkCenter de Madrid. Durante la entrevista, Mohedano ha tenido que aclarar en qué punto se encuentra con su sobria.

Amador Mohedano llega al #Deluxe para responder a Rocío Carrasco y aclarar los aspectos más polémicos de la familia 💥 🔥 Esta noche a las 22:00 horas en @telecincoes https://t.co/hs1Q30UiTa — Deluxe (@DeluxeSabado) March 18, 2022

Durante la entrevista se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez y ha asegurado que no tiene ningún problema en tener un acercamiento con Rocío Carrasco, pero ha puntualizado que si eso ocurre tiene que ser «a solas». Tal y como ha explicado Amador, perdió el contacto con su sobrina tras la muerte de La más grande. El hermano de Rocío Jurado ha expresado que no entiende por qué se terminó de alejar la madre de Rocío Flores de él y su familia.

En conversación con el presentador ha aprovechado para aclarar si mantiene o no relación con Antonio David Flores. Tajantemente ha respondido que no. «No ha habido tanta relación. Antonio David nunca ha estado en la casa grande de Chipiona, sí los niños», ha dicho Amador. «Él presumía de eso», le ha respondido Jorge Javier . «Una cosa es lo que se dice y otra la realidad», ha sentenciado el invitado.

Amador Mohedano apoya a su hermana Gloria

El que fuera pareja de Rosa Benito ha querido apoyar a su hermana Gloria y ha asegurado que no lo está pasando nada bien con todo este entramado familiar. Jorge Javier ha preguntado si la visto a llorar. «Verla no, pero sí la he escuchado por teléfono», ha contado. «Gloria tiene un temperamento más serio, no se casa con nadie… Mi hermana Gloria es dura de roer. Muchas veces era quien nos ponía los pies en el suelo», ha añadido.

El esperado encuentro entre Rosa Benito y Amador Mohedano

Este viernes Amador Mohedano y Rosa Benito han tenido un encuentro fortuito por las inmediaciones de Mediaset. Aunque ya tomaron caminos separados, es cierto que tienen buena sintonía. De hecho, Amador le felicitó el cumpleños por teléfono a la colaboradora de ‘Ya son las 8’. Sin embargo, al cruzarse este 18 de marzo no han tenido ningún tipo de acercamiento, hecho que ha sorprendido al hermano de Rocío Carrasco, que ha asegurado que cuando a estado con ella la ha querido de verdad.