Cambios constantes en Telecinco. Han sido muchos los movimientos de parrilla que la cadena de televisión ha tenido que hacer frente los últimos meses. Ahora, después de ponerle fin a Viva la vida, Mediaset ha dado portazo a Ya son las ocho. Al parecer, este “final de temporada” del espacio televisivo conducido por Sonsóles Ónega sería más bien una cancelación, pues sus datos no habrían conseguido plantar cara a Pasapalabra.

Es por ello por lo que la cadena ha vuelto a retomar su estrategia original, apostando por un nueva versión de Sálvame con la que competir contra el concurso de Roberto Leal. El plan establecido sería alargar la emisión de este espacio para sustituir a Ya son las ocho con un nuevo espacio titulado Sálvame Sandía, que aterrizará el próximo lunes 4 de julio y se emitirá entre las 20:00 y las 21:00 horas. Con este cambio se pretende recuperar las cinco horas de emisión que hacía Sálvame antiguamente, dando portazo de una vez por todas a Ya son las ocho.

“El próximo lunes 4 de julio comienzan a emitirse en la cadena dos de los espacios que conformarán la programación estival: El programa del verano, que como cada año recoge el testigo de El programa de Ana Rosa en la franja matinal; y Sálvame Sandía, que ocupará el lugar que deja Ya son las ocho en la franja de tarde tras concluir la temporada”, ha informado Mediaset en un comunicado, dejando en el aire si, a partir de septiembre, seguirá apostando por este nuevo formato o, por el contrario, buscará otra alternativa para seguir luchando contra Antena3.

Al parecer, Ya son las ocho estaría en la cuerda floja al no terminar de despuntar en su franja de emisión, por lo que se ha buscado inmediatamente un nuevo formato, lo que hizo que se rumoreara con un nuevo programa que contase con Ion Aramendi como presentador. Se especuló que el vasco, tras regresar a Telecinco para ponerse al frente de Supervivientes: Conexión Honduras, habría sido el elegido para remontar Telecinco, encargándose de grabar un programa piloto con Bulggdot TV para tomar las riendas de una de las franjas más castigadas en audiencia. No obstante, finalmente no ha sido así.

Sin embargo, los rostros conocidos de la televisión seguirán al frente de los nuevos espacios televisivos. Así, Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat continuarán presentando El programa del verano, ofreciendo a los espectadores “una completa crónica matinal de los asuntos más destacados de la actualidad política, económica y social de nuestro país”, mientras que Sonsóles Ónega tomará el relevo de Sálvame Sandía, para llevar “los contenidos veraniegos al universo Sálvame”.

Un nuevo experimento que llega tras el intento de Sálvame Cereza, Banana, Tomate o Lemon Tea de luchar por superar la audiencia de Antena3. Asimismo, estos últimos meses también se ha intentado remontar con Sálvame Fashion Week o Sálvame Mediafest, emitidos en prime time. Una retirada que ha coincidido con el adiós de Viva la vida, que el próximo 24 de julio bajará para siempre el telón. El espacio conducido por Emma García se despedirá en pleno verano para no volver a la parrilla, siendo sustituido por un nuevo formato que ya está en marcha junto a Unicorn Content.