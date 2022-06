El 16 de junio de 2020 fue una fecha que marcó un antes y un después en la vida de Mila Ximénez. La periodista revelaba en Sálvame con lágrimas en los ojos la peor de las noticias: tenía cáncer. Fue Jorge Javier quien le preguntó si prefería que él diera la noticia, pero Mila hizo gala de su fortaleza y se negó. “Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo. El tema es que me tienen que ayudar, Jorge”, dijo mientras rompía a llorar.

.@milaximenez anuncia que tiene cáncer de pulmón. Desde aquí te envíamos toda nuestra fuerza y ánimo. Estamos contigo ❤ https://t.co/vikh12B23L pic.twitter.com/wSjMAhWLOK — Telecinco (@telecincoes) June 16, 2020

“Tenía muchos dolores, me dolía muchísimo la espalda y me tuvieron que poner una inyección. Me hice una resonancia, fui a que me la leyeran y yo pensaba que era un pinzamiento en la espalda. Entonces, me dieron el diagnóstico, tengo un tumor, tengo cáncer de pulmón”, confesó. “El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia”, añadió.

Sus compañeros de Sálvame estuvieron muy volcados con ella durante el tratamiento. Además, la comunicadora acudía a su puesto de trabajo, donde mostraba la mejor de sus sonrisas. La última vez que pisó el plató que ahora lleva su nombre fue el 10 de marzo de 2021. En su perfil de Instagram Mila reconocía lo feliz que era de poder seguir formando parte la televisión. “Gracias por hacerme reír tanto esta tarde”, escribió Ximénez.

A lo largo de este año sin Mila Ximénez han pasado muchas cosas. Entre ellas, la salida del espacio de Carlota Corredera y David Valldeperas. Además, se produjo el fulminante despido de Paz Padilla nada más comenzar el año por un enfrentamiento con Belén Esteban.

Por el momento, Padilla se encuentra inmersa en otros proyectos profesionales que la han mantenido alejada de la pequeña pantalla, pero su regreso ya es inminente.

Por otro lado, Terelu Campos se ha vuelto a incorporar a Sálvame tras su marcha. Ahora, presenta algunas tardes junto a Adela González, otras de las nuevas incorporaciones al equipo del programa capitaneado por Jorge Javier Vázquez. También, se une a la lista de contertulianos Carmen Borrego, por lo que trabaja codo con codo junto a su hermana después de unos meses en los que estuvieron distanciadas.

La aparición de Rocío Carrasco

Cuando Mila Ximénez falleció ya se había emitido la primera parte de la docu-serie de Rocío Carrasco, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, todavía no se había emitido la segunda entrega titulada, En el nombre de Rocío, pieza audiovisual que ya ha arrancado.



A lo largo de todo este tiempo, el nombre de Rocío ha sonado con fuerza en muchas de las tardes de Sálvame. Dos de las ocasiones fueron cuando se emitió en directo el traslado de las pertenencias de Rocío Jurado hasta el set donde iba a grabarse la docu-serie. Además, el espacio recreó varias de las estancias en las que vivió La más grande en Montealto.